Tendencias 2026: todo lo que va a marcar el año desde moda a tecnología

Cada año hay una cantidad de tendencias que salen dando paso a lo nuevo y que está en auge, un fenómeno que se ve en la moda, la tecnología, Redes Sociales, entre otras cosas que determinan que tan a la vanguardia está cada persona.

El desarrollo de cómo estas modas siguen vigentes o cambian es impredecible ya que puede tener que ver con asuntos económicos como altas o bajas en la bolsa, algunos productos o servicio de edición/tiempo limitado, que alguien reconocido en el nicho lo muestre, recomiende o use. Todo esto y más puede influenciar a la inclinación de tendencias como las que se van a ampliar a continuación.

Redes Sociales

La Inteligencia Artificial cada día influye más en el manejo de redes, la planificación, la creación de informes para llevar un registro del progreso pero no como una forma de sustitución sino como un aliado que permita cuidar detalles que mejoren la calidad de lo que se hace.

Según los datos del informe del Uso de la IA en Redes Sociales en la plataforma Metricool, el 96% de profesionales ya usa IA para social media, y 7 de cada 10 lo hace a diario. El 79% dice que gracias a la IA crea más contenido en menos tiempo. Pero el 36 % no sabe o no mide si el contenido hecho con IA funciona mejor. Y el 45% limita su uso por miedo a perder calidad.

Para 2026 la cuestión no será si usar IA o no, el enfoque será en el cómo utilizarla y sacar el mayor provecho de ella.

Redes socialesFuente externa

La comunidad a través de lo humano, es algo que las audiencias buscan cada vez más, alguien real con quien sentirse identificados, con quien compartan genuinamente gustos e intereses y así también encontrar personas con quienes conectar e interactuar, ser real con lo que se publica es lo que hace que la gente se quede y no pase al siguiente perfil al hacer scroll.

Para que eso sea posible y se mantenga se debe tener cuidado de cuando, como y donde se usa la ia en lo que se refiere a la interacción con los usuarios, porque poco a poco notan cuando algo es IA, cuando fue la persona, el que sean IA solo colabora al distanciamiento entre el creador y público que lo sigue.

Tecnología

La computación en la nube y edge computing, una combinación de almacenamiento y seguimiento constante, es una nueva forma de que todo lo que se guarde sea de una forma más ágil, segura, eficiente, que también ayude a reducir costos. Los que formen parte de esta estructura no solo serán eficientes sino que los niveles de preparación que alcancen los preparan a las exigencias y retos futuros.

Imagen representativa de la nubeFreepik

La identidad convertida en un nuevo perímetro de seguridad, la seguridad de los datos se hace cada vez más una necesidad crucial ante la ola de amenazas que intentan robar la identidad o datos, es imperativo tomar cartas en el asunto, expresa el ingeniero Ernesto Reséndiz, en su página web.

El modelo Zero Trust, con una óptica proactiva se busca verificar la identidad de forma continua, con cuidado del comportamiento, la ubicación y el nivel de riesgo se fortalece la seguridad con inmediatez, según lo expone Escudo Digital, Diario de seguridad y tecnología.

Moda

Las flores, un estampado primaveral es un diseño clave que vuelve, desde flores con lazos y volumen en faldas en la propuesta de la marca francesa Chloé hasta las flores con aire español, que inlcluyen claveles rojos sobre fondos blancos, negros o color vino en Carolina Herrera. Los print florales, ochenteros y sofisticados son un esencial para tener el closet si o si.

Ropa de colores cálidosFuente externa

Con relación a los colores calabaza, amarillo moztaza, rojo caldero, son tonos cálidos y saturados, profundos que son una oda al verano y colaboran a favorecer en épocas de temperaturas altas dando realce a la piel bronceada, es una paleta inesperada pero que invita a experimentar, especialmente en vestidos amplios y y etéreos, conforme a la revista de moda Elle.