Viral: Cardi B le enseña español a su hija Blossom Belles, de 1 año

​La cantante, quien es hija de padre dominicano y madre trinitense, compartió las imágenes con sus seguidores mientras la niña pedía "agua", palabra que repetía junto a su madre.

Cardi B y su hija Blossom, de 1 año.

Cardi B y su hija Blossom, de 1 año.Foto: Instagram

Cardi B demostró su orgullo latino a través de una transmisión en vivo en Instagram, donde apareció enseñándole español a su hija Blossom Belles, de 1 año, fruto de su matrimonio con Offset. 

La cantante, quien es hija de padre dominicano y madre trinitense, compartió las imágenes con sus seguidores mientras la niña pedía "agua", palabra que repetía junto a su madre. 

Además de Blossom, Cardi también tuvo a Kulture, de 7 años, y a Wave, de 4, con su anterior pareja. 

A inicios de noviembre, la artista anunció el nacimiento de su cuarto retoño, el primero con su novio Stefon Diggs, jugador de la NFL que milita en los New England Patriots.

