Luis Polonia regala terreno al “Capitán Aló” para que construya su primera casa

Luis Polonia regaló 250 metros de terreno al exponente urbano Carlos Pérez, mejor conocido como El Capitán Aló, para que construya su casa.

“Donde yo tengo la montaña si tú vas a construir, 250 metros de tierra tienes. Nada más tienes que ir cuando estés listo para construir”, le dijo el “Rey del hit” al Capitán Aló en “La casa de Alofoke 2”, reality en el que ambos participan.

El también creador de contenido se mostró agradecido y no pudo ocultar las lágrimas al saber que va a tener su casa propia.

Capitán Aló ha tenido una vida difícil, luego de cinco viajes fallidos y varios años en la cárcel, decidió quedarse en el país y logró ser conocido tras lanzar el tema “Chúa Acue’tate” junto con El Alfa, Kiko El Crazy, y otros exponentes de la música urbana.

Polonia y Pérez junto a otras 18 figuras participan en el reality de Santiago Matías que inició el pasado 20 de octubre y se transmite por YouTube las 24 horas del día.

El proyecto ha alcanzado pico de audiencia de más de 2 millones de dispositivos conectados.