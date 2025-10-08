Se casa Yarissa Rodríguez luego de casi tres años de noviazgo

La influencer Yarissa Rodríguez y su novio, el venezolano Derwin Jiménez, revelaron las fotos de su boda por el civil y su discreta celebración.

Después de aparecer juntos por primera vez en Instagram el 2 de febrero de 2023 desde Finlandia, la pareja se dio el "sí, acepto".

"El día en que legalmente la arepa se unió al mangú. 04.07.2025", escribió Rodríguez en una publicación en sus redes sociales, donde publicó fotografías donde se ve disfrutando de una fiesta íntima en Santiago de los Caballeros con un banquete en honor a los países de ambos.

La youtuber, quien acumula 3.4 millones de suscriptores en su canal, compartió en agosto de 2023 un video con su ahora esposo en esa plataforma para responder las preguntas de sus fanáticas sobre su nueva relación tras haber atravesado un divorcio.

Se recuerda que Rodríguez anunció a finales del año 2021 su separación de Wellington Díaz (El Esposillo), con quien estuvo casada por varios años.

Ambos mencionaron el tema de los hijos como una de las principales razones de su divorcio, ya que ella enfrentaba complicaciones para embarazarse y él deseaba tener un hijo biológico y no por adopción.