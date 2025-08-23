Shuupamela se convierte en la primera eliminada de "La casa de Alofoke" tras no obtener suficientes votos

La modelo de OnlyFans Pamela Sandoval (Shuupamela) se convirtió en la primera eliminada de "La casa de Alofoke" tras no obtener suficientes votos del público para permanecer dentro de la competencia.

El resultado de las votaciones benefició con un porcentaje mayor al publicista cubano Vladimir Gómez, quien se debatía con la también influencer dominicana.

Sandoval fue la última participante en ingresar tras Mami Kim decidir abandonar el reality de convivencia 24 horas después de su inicio hace once días.

Cada semana será eliminado el habitante con menos votos en una tabla de posiciones liderada, hasta ahora, por Crazy Design, Crusita y La Gigi en primer, segundo y tercer lugar respectivamente.

Sandoval alcanzó mayor popularidad en el año 2020 por mostrar su rutina diaria en YouTube, donde también compartía videos de sus viajes con el exponente urbano Papera, quien fue su novio durante 3 años.