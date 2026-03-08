Laura de la Nuez se integra al programa radial “No se diga más”

La emisora Top Latina 101.7 FM y el grupo RTN anuncian la entrada formal de la periodista Laura de la Nuez al espacio radial matutino “No se diga más” a partir del lunes 09 de marzo.

De la Nuez se ha caracterizado por su coherencia y firme compromiso con un ejercicio periodístico ético, responsable y con enfoque social, aportando análisis profundo y una visión equilibrada a los temas de actualidad.

El elenco del programa continúa integrado por destacados profesionales como Miralba Ruiz, Jorge Chaljub, Karina Alarcón, Alex Barrios y Máximo Romero.

Transmitido de lunes a viernes, de 7:00 a 9:00 de la mañana por Top Latina 101.7 FM, “No se diga más” se ha convertido en una referencia para un público joven y adulto que valora el análisis riguroso, la diversidad de opiniones y el respeto en la discusión de temas relevantes.

Con 25 años de trayectoria en el ejercicio periodístico, Laura ha desarrollado una sólida carrera en los medios de comunicación del país. Se destacó como periodista de investigación en el programa Nuria y, a nivel internacional, fue corresponsal de la cadena Telemundo, distinguiéndose por su profesionalismo, preparación y sensibilidad social.