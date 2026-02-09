"Sin Filtro Radio Show" vuelve al aire este lunes, aquí su elenco

El programa "Sin Filtro Radio Show" regresa este lunes 9 de febrero a la radio dominicana a través de KQ-94 con una nueva temporada.

En esta nueva etapa, presenta un elenco renovado integrado por Tommy Castillo “La Berny”, Claribel Adames “La Loba”, desde Santiago de los Caballeros, y la venezolana Paola Faria.

Ellos se suman a los ya integrantes Yulay Piña, Denisse Peña y Robert Sánchez.

Con siete años de trayectoria, "Sin Filtro Radio Show" se ha consolidado como un referente entre los programas de panel de la radio dominicana, destacándose por su estilo directo, sin filtros, y por abordar temas de interés social, cultural y de entretenimiento.

El regreso del programa responde a una decisión estratégica de Santiago Matías, CEO de Alofoke Media Group, quien apostó al relanzamiento del espacio atendiendo al clamor de una audiencia fiel que pedía el retorno del proyecto radial.

Transmitido de lunes a viernes, de 5:00 a 7:00 de la noche, por KQ94.5, Sin Filtro Radio Show inicia esta temporada "con un contenido más dinámico, relajado y refrescante, sin perder la esencia que lo ha caracterizado durante sus siete años al aire y manteniendo un formato de conexión directa con el público", afirmaron sus promotores.