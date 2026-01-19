Evelyna Rodríguez se suma al espacio radial “Juego de Damas”

La comunicadora, productora y actriz Evelyna Rodríguez inicia una nueva etapa en su carrera profesional al unirse al programa radial “Juego de Damas”, el cual encabeza Isaura Taveras de lunes a viernes por La Bakana 105.7 FM.

Transmitido en horario de 10:00 a 12:00 del día, el espacio aborda diferentes temas de actualidad, entretenimiento, política, entre otros.

“Le damos la bienvenida a un talento con una capacidad probada, que vendrá a fortalecer el tablero con sus jugadas… Una mujer de carácter, con experiencia en los medios, una carrera estable y mucho que aportar.”, manifestó Isaura.

"Encantada de sumarme a este proyecto, de feliz de hacer radio por primera vez en un programa que ya está establecido y que lidera muy bien la opinión. Me llena de mucho entusiasmo", dijo Evelyna. "Vine a mover algunas piezas", bromeó.

Cabe destacar que recientemente Evelyna Rodríguez condujo el reality de temporada “La Gran Taza Rica”, formó parte del proyecto Reinas de Todo, por Nuevo Diario TV, dirigió, junto a Danilo Reynoso, el festival de cortos con celulares SMARTFILMS, estrenó el documental “Artesanos”, en el que estuvo sumergida en el guión y edición, así como su protagónico en la película, “Cucú”, en la que comparte roles con el actor colombiano Marlon Moreno.

En “Juego de Damas” se suma a Irina Peguero, Milly De Moya y Carolina Feliz.