“Jessica en Punto” llegará a Chao Teatro con su elenco radial

El próximo miércoles 3 de diciembre en Chao Teatro, Jessica Pereira se prepara para llevar su espacio “Jessica en Punto” de la cabina de radio al escenario teatral con un show en vivo lleno de interacción, humor, confesiones y conversaciones sin censura.

“Jessica en Punto: El live show” traslada la esencia del programa, ligado a las conversaciones prohibidas a un formato interactivo, combinando elementos de talk show, espectáculo en vivo y performance digital.

El live show que contará con todo el elenco de "Jessica en punto", conformado por Jessica Pereira, Mey Feliz (Fogón) Rosa Marte, Jean Carlos Guerrero (Activate con los famosos ), Bryan Elton, Yelida Mejía, Maicol Nova, Arisleidy Jiménez y Freny Calvo, quienes compartirán sus experiencias y abarcarán los temas de la farándula nacional frente a un público que se unirá al diálogo.

Durante dos horas, el público disfrutará de entrevistas exclusivas con tres artistas del momento, juegos, debates y dinámicas participativas que explorarán sin miedo temas como relaciones, fama, poder, sexualidad, música, calle y cultura popular.

El montaje contará con una escenografía moderna y acogedora, inspirada en la sala de Jessica, con pantallas LED, ambientación digital y estética contemporánea, creando un ambiente íntimo y cercano.

Las boletas están a la venta en la página oficial de Chao Teatro, con un precio adsequible para que los fanáticos de "Jessica en punto" disfruten el día 3 de diciembre de todas las novedades que trae Jessica Pereira y su equipo.