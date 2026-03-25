"Como han pasado los años", dos décadas sin Rocío Dúrcal

"Como han pasado los años" es una de las canciones que forman parte del legado musical de Rocío Dúrcal, y este 25 de marzo retoma valor porque hace justo 20 años Dios la unió a su coro de ángeles.

Su muerte, el 25 de marzo de 2006, impregnó de nostalgia a millones de latinoamericanos, quienes desde entonces la recuerdan por sus canciones rancheras y románticas que la convirtieron en una de las cantantes españolas más queridas en la región.

La actriz y cantante falleció a los 61 años en su casa de Torrelodones (Madrid). Padecía un cáncer de matriz diagnosticado en el 2001.

El matrimonio musical inseparable entre Dúrcal y los latinoamericanos se produjo a partir de la década de 1970 cuando entabló amistad con el cantautor mexicano Juan Gabriel, quien le compuso sus principales éxitos.

El inolvidable dueto de Dúrcal y Gabriel renovó la popularidad del mariachi en Latinoamérica, que volvió a escuchar sus tonos arraigados en canciones como "Me gustas mucho", "Tarde", "No lastimes más", "Fue un placer conocerte" y otras tantas.

El disco producido por Juan Gabriel, donde Dúrcal es acompañada por el Mariachi América de Jesús Rodríguez de Hijar, alcanzó ventas sin precedentes en México, Estados Unidos, España, Centro y Sudamérica.

"No voy a dejar de cantar rancheras, que me han hecho fuerte y grandota", dijo ella en una entrevista en 2005.

Fue un género musical en el que se inició sin saber cómo le iba a ir, y que le proporcionó un gran éxito discográfico.

México fue el país latinoamericano que más apoyó su arte y era considerada como la más mexicana de las españolas.

Viajó a ese país a los 19 años cuando comenzaba a disfrutar de gran popularidad por sus películas y por las canciones que interpretaba en ellas, como "Canción de juventud", "Volver a verte", "Tengo 17 años" y "Más bonita que ninguna".

Luego de varias presentaciones en la televisión mexicana, Dúrcal actuó en el filme "Acompáñame", película en la que compartió créditos con el entonces ídolo mexicano Enrique Guzmán.

México y Latinoamérica en general la hicieron apartarse del cine para desarrollar una carrera en el canto, dijo en 2006 tras su muerte el empresario dominicano César Suárez, quien la contrató varias veces para presentarla en República Dominicana.

En el país caribeño sus canciones suenan todos los días en algunas de las emisoras de música romántica como Disco 106, Primera FM, Amor FM, Fidelity, Estrella 90, Suave 107 y Concierto FM y otras.

Además de la ranchera, la española Dúrcal contribuyó a la difusión del clásico género del bolero entre los jóvenes de la década de 1980 con temas como "La gata bajo la lluvia", del compositor español Rafael Pérez Botija.

Además de Juan Gabriel, Dúrcal trabajó con el cantautor mexicano Marco Antonio Solís, quien le produjo un disco en el 1993, del cual se destacaron las canciones "Como tu mujer" y "Si te pudiera mentir".

En 1995 fue nominada a los premios Grammy dentro de la categoría Latin Pop por su álbum "Hay amores y amores", producido por el compositor argentino Roberto Livi.

En octubre de 2025, la productora española Buendía Estudios anunció que alistaba un documental y una serie sobre Rocío Dúrcal junto a la firma Sony Music México, lo que se suma a una película anunciada en 2024.

(Información generada con datos de las agencias AP y EFE).