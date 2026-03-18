Héctor Acosta gana Merengue del Año y Merenguero del Año: “Nadie pensó que yo volvía a los escenarios”

Héctor Acosta “El Torito” ganó dos estatuillas de Premios Soberano 2026 en las categorías Merengue del Año con su tema “Se puede”, compuesto por Nelson de la Olla, y Merenguero del Año.

El cantante se refirió a su proceso de cáncer y cómo pudo enfretarlo.

"Nadie pensó que yo volvía a los escenarios y mucho menos a este de los Premios Soberano, pero Dios es grande, misericordioso y bondadoso, por eso el título de esta canción lo dice todo con fe y determinación, se puede", expresó Acosta.