Héctor Acosta gana Merengue del Año y Merenguero del Año: “Nadie pensó que yo volvía a los escenarios”
El cantante se refirió a su proceso de cáncer y cómo pudo enfretarlo.
Héctor Acosta “El Torito” ganó dos estatuillas de Premios Soberano 2026 en las categorías Merengue del Año con su tema “Se puede”, compuesto por Nelson de la Olla, y Merenguero del Año.
El cantante se refirió a su proceso de cáncer y cómo pudo enfretarlo.
"Nadie pensó que yo volvía a los escenarios y mucho menos a este de los Premios Soberano, pero Dios es grande, misericordioso y bondadoso, por eso el título de esta canción lo dice todo con fe y determinación, se puede", expresó Acosta.