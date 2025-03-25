Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
TV

Lista de ganadores de Premios Soberano 2025

La ceremonia concluyó con el homenaje a Zoé Saldaña con la estatuilla del Gran Soberano, el máximo galardón de la premiación creada por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

Chimbala

ChimbalaGlauco Moquete/ LD

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo, RD

Esta noche se llevó a cabo la 40 edición de Premios Soberano.

La ceremonia concluyó con el homenaje a Zoé Saldaña con la estatuilla del Gran Soberano, el máximo galardón de la premiación creada por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

LISTA DE GANADORES PREMIOS SOBERANO 2025

RENGLÓN CLÁSICO

BAILARÍN(A) CLÁSICO(A) Y/O MODERNO (A)

* LÍA GÓMEZ ALMA

COREÓGRAFO(A)

* ALINA ABREU, SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO

CANTANTE LÍRICO

* PAOLA GONZÁLEZ

ACTOR TEATRAL

* FRANCIS CRUZ (EL GALLO)

ACTRIZ TEATRAL

* ELVIRA TAVERAS (LA CASA DE BERNARDA ALBA)

DIRECTOR(A) TEATRAL

* MARÍA CASTILLO (LA CASA DE BERNARDA ALBA)

OBRA TEATRAL

* EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA, DUNIA DE WINDT

MUSICAL

* MAMMA MIA, JOSÉ LLANO

PRODUCCIÓN ESCÉNICA

* DON QUIJOTE, BALLET CONCIERTO DOMINICANO

ARTISTA CLÁSICO DESTACADO(A) EN EL EXTRANJERO

* AISHA SYED

RENGLÓN CINE

COMEDIA

* LA FAMILIA, JOSÉ RAMÓN ALAMÁ

DRAMA

* LA GRANDE, ANTONIO RUBIO

DIRECTOR

* HUMBERTO TAVAREZ, PÉREZ RODRÍGUEZ

ACTOR DE CINE

* HÉCTOR ANÍBAL, LAS PEQUEÑAS COSAS

ACTRIZ DE CINE

* LUMY LIZARDO, LA GRANDE

ACTOR/ACTRIZ DESTACADO(A) EN EXTRANJERO

* ZOE SALDAÑA, EMILIA PÉREZ

VIDEO CLIP DEL AÑO

* ALICIA, JUDITH RODRÍGUEZ.  DIRECTOR: ÓLIVER MOTA

RENGLÓN COMUNICACIÓN

PROGRAMA DIARIO DE ENTRETENIMIENTO

* EL SHOW DEL MEDIODIA

PROGRAMA DE HUMOR

* EL SHOW DE RAYMOND Y MIGUEL

REVISTA SEMANAL DE VARIEDADES

* NOCHE DE LUZ

PROGRAMA REGIONAL DE ENTRETENIMIENTO

* BUENA NOCHE

PROGRAMA DE TEMPORADA

* DIVERTIDO CON JOCHY

PROGRAMA INFANTIL

* TOPI TOK

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

* EL INFORME, Alicia Ortega

PROGRAMA RADIAL DE VARIEDADES

* ESTO NO ES RADIO

PROGRAMA DIGITAL

* Mas allá de las redes, LORD JÁQUEZ

PODCAST DEL AÑO

* ABRIENDO EL PODCAST

PROGRAMA TEMÁTICO DE ENTRETENIMIENTO

* Protagonistas

PRESENTADOR DE TV

* JOCHY SANTOS

PRESENTADORA DE TV

* PAMELA SUED

ANIMADOR(A) DE TELEVISIÓN

* JHOEL LÓPEZ

COMUNICADOR(A) DESTACADO EN EL EXTRANJERO

* LOURDES STEPHEN, Pica y se extiende

LOCUTOR(A) DEL AÑO

* ANGELY BÁEZ

YOUTUBER DEL AÑO

* SANTIAGO MATÍAS

COMEDIANTE

* RAFAEL BOBADILLA

STAND UP COMEDY

* NOVEL POPPYS

RENGLÓN POPULAR

MERENGUERO DEL AÑO

* EDDY HERRERA

BACHATERO DEL AÑO

* LUIS MIGUEL DEL AMARGUE

CONJUNTO TÍPICO

* EL BLACHY

SALSERO DEL AÑO

* YIYO SARANTE

MERENGUERO URBANO

* OMEGA

ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN URBANA

* CHIMBALA

ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN DESTACADA EN EL EXTRANJERO

* JUAN LUIS GUERRA

CANTANTE SOLISTA

* PAVEL NÚÑEZ

REVELACIÓN DEL AÑO

* LOMIEL

MERENGUE DEL AÑO

* PABLITO, POCHY FAMILIA, COMPOSITOR: POCHY FAMILIA

BACHATA DEL AÑO

* QUE EQUIVOCADA ESTÁS, LUIS MIGUEL DEL AMARGUE, COMPOSITOR: MIGUEL ÁNGEL REYES

ÁLBUM DE AÑO

* SPAIN FOREVER AGAIN, MICHEL CAMILO & TOMATITO

ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (NUEVA CATEGORIA)

* MERENGLASS

ARTISTA FUSIÓN CONTEMPORÁNEO (NUEVA CATEGORIA)

* MAGIC JUAN

COMPOSITOR Y/O AUTOR DE LETRAS

* MELYMEL

ORQUESTADOR(A) Y/O ARREGLISTA

* ANTONIO GONZÁLEZ

COLABORACIÓN DEL AÑO

* EL MOTOR, MANNY CRUZ FT. ARAMIS CAMILO

CONCIERTO DEL AÑO

* AVENTURA, CERRANDO CICLOS, AVENTURA.  PRODUCTOR: SAYMON DÍAZ

ESPECTÁCULO DEL AÑO

* LAS CHICAS DEL CAN, EL REENCUENTRO. PRODUCTOR: MIGUEL DEL VILLAR Y TUESKA

ESPECTÁCULO DE HUMOR

* AQUÍ SE VALE SOÑAR, RAYMOND Y MIGUEL.  PRODUCTOR CÉSAR SUAREZ JR.

MÚSICA ALTERNATIVA

* LETÓN PE

MÚSICA RELIGIOSA CONTEMPORÁNEA

* KAIRO WORSHIP

SOBERANO DEL PÚBLICO

Santiago Matías

Soberano al Mérito

Belkis Concepción

Soberano Especial

Aramis Camilo

Soberano a las Artes Escénicas

Germana Quintana

Soberano internacional

Myriam Hernández

Soberano Internacional a la Excelencia

Alejando Fernández

Tags relacionados