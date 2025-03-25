Lista de ganadores de Premios Soberano 2025
La ceremonia concluyó con el homenaje a Zoé Saldaña con la estatuilla del Gran Soberano, el máximo galardón de la premiación creada por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).
Esta noche se llevó a cabo la 40 edición de Premios Soberano.
La ceremonia concluyó con el homenaje a Zoé Saldaña con la estatuilla del Gran Soberano, el máximo galardón de la premiación creada por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).
LISTA DE GANADORES PREMIOS SOBERANO 2025
RENGLÓN CLÁSICO
BAILARÍN(A) CLÁSICO(A) Y/O MODERNO (A)
* LÍA GÓMEZ ALMA
COREÓGRAFO(A)
* ALINA ABREU, SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
CANTANTE LÍRICO
* PAOLA GONZÁLEZ
ACTOR TEATRAL
* FRANCIS CRUZ (EL GALLO)
ACTRIZ TEATRAL
* ELVIRA TAVERAS (LA CASA DE BERNARDA ALBA)
DIRECTOR(A) TEATRAL
* MARÍA CASTILLO (LA CASA DE BERNARDA ALBA)
OBRA TEATRAL
* EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA, DUNIA DE WINDT
MUSICAL
* MAMMA MIA, JOSÉ LLANO
PRODUCCIÓN ESCÉNICA
* DON QUIJOTE, BALLET CONCIERTO DOMINICANO
ARTISTA CLÁSICO DESTACADO(A) EN EL EXTRANJERO
* AISHA SYED
RENGLÓN CINE
COMEDIA
* LA FAMILIA, JOSÉ RAMÓN ALAMÁ
DRAMA
* LA GRANDE, ANTONIO RUBIO
DIRECTOR
* HUMBERTO TAVAREZ, PÉREZ RODRÍGUEZ
ACTOR DE CINE
* HÉCTOR ANÍBAL, LAS PEQUEÑAS COSAS
ACTRIZ DE CINE
* LUMY LIZARDO, LA GRANDE
ACTOR/ACTRIZ DESTACADO(A) EN EXTRANJERO
* ZOE SALDAÑA, EMILIA PÉREZ
VIDEO CLIP DEL AÑO
* ALICIA, JUDITH RODRÍGUEZ. DIRECTOR: ÓLIVER MOTA
RENGLÓN COMUNICACIÓN
PROGRAMA DIARIO DE ENTRETENIMIENTO
* EL SHOW DEL MEDIODIA
PROGRAMA DE HUMOR
* EL SHOW DE RAYMOND Y MIGUEL
REVISTA SEMANAL DE VARIEDADES
* NOCHE DE LUZ
PROGRAMA REGIONAL DE ENTRETENIMIENTO
* BUENA NOCHE
PROGRAMA DE TEMPORADA
* DIVERTIDO CON JOCHY
PROGRAMA INFANTIL
* TOPI TOK
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
* EL INFORME, Alicia Ortega
PROGRAMA RADIAL DE VARIEDADES
* ESTO NO ES RADIO
PROGRAMA DIGITAL
* Mas allá de las redes, LORD JÁQUEZ
PODCAST DEL AÑO
* ABRIENDO EL PODCAST
PROGRAMA TEMÁTICO DE ENTRETENIMIENTO
* Protagonistas
PRESENTADOR DE TV
* JOCHY SANTOS
PRESENTADORA DE TV
* PAMELA SUED
ANIMADOR(A) DE TELEVISIÓN
* JHOEL LÓPEZ
COMUNICADOR(A) DESTACADO EN EL EXTRANJERO
* LOURDES STEPHEN, Pica y se extiende
LOCUTOR(A) DEL AÑO
* ANGELY BÁEZ
YOUTUBER DEL AÑO
* SANTIAGO MATÍAS
COMEDIANTE
* RAFAEL BOBADILLA
STAND UP COMEDY
* NOVEL POPPYS
RENGLÓN POPULAR
MERENGUERO DEL AÑO
* EDDY HERRERA
BACHATERO DEL AÑO
* LUIS MIGUEL DEL AMARGUE
CONJUNTO TÍPICO
* EL BLACHY
SALSERO DEL AÑO
* YIYO SARANTE
MERENGUERO URBANO
* OMEGA
ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN URBANA
* CHIMBALA
ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN DESTACADA EN EL EXTRANJERO
* JUAN LUIS GUERRA
CANTANTE SOLISTA
* PAVEL NÚÑEZ
REVELACIÓN DEL AÑO
* LOMIEL
MERENGUE DEL AÑO
* PABLITO, POCHY FAMILIA, COMPOSITOR: POCHY FAMILIA
BACHATA DEL AÑO
* QUE EQUIVOCADA ESTÁS, LUIS MIGUEL DEL AMARGUE, COMPOSITOR: MIGUEL ÁNGEL REYES
ÁLBUM DE AÑO
* SPAIN FOREVER AGAIN, MICHEL CAMILO & TOMATITO
ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (NUEVA CATEGORIA)
* MERENGLASS
ARTISTA FUSIÓN CONTEMPORÁNEO (NUEVA CATEGORIA)
* MAGIC JUAN
COMPOSITOR Y/O AUTOR DE LETRAS
* MELYMEL
ORQUESTADOR(A) Y/O ARREGLISTA
* ANTONIO GONZÁLEZ
COLABORACIÓN DEL AÑO
* EL MOTOR, MANNY CRUZ FT. ARAMIS CAMILO
CONCIERTO DEL AÑO
* AVENTURA, CERRANDO CICLOS, AVENTURA. PRODUCTOR: SAYMON DÍAZ
ESPECTÁCULO DEL AÑO
* LAS CHICAS DEL CAN, EL REENCUENTRO. PRODUCTOR: MIGUEL DEL VILLAR Y TUESKA
ESPECTÁCULO DE HUMOR
* AQUÍ SE VALE SOÑAR, RAYMOND Y MIGUEL. PRODUCTOR CÉSAR SUAREZ JR.
MÚSICA ALTERNATIVA
* LETÓN PE
MÚSICA RELIGIOSA CONTEMPORÁNEA
* KAIRO WORSHIP
SOBERANO DEL PÚBLICO
Santiago Matías
Soberano al Mérito
Belkis Concepción
Soberano Especial
Aramis Camilo
Soberano a las Artes Escénicas
Germana Quintana
Soberano internacional
Myriam Hernández
Soberano Internacional a la Excelencia
Alejando Fernández