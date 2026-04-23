Quico Tabar pide eliminación de “trabas” en proceso de regulación Bancas de Lotería

El administrador de la Lotería Nacional, Teófilo "Quico" Tabar, indicó que aun cuando está dispuesto a cumplir con lo dispuesto en el Decreto núm. 197-26, donde se reactiva el Plan de Regularización de Bancas de Lotería, apuestas deportivas y demás juegos de azar, se deben de eliminar las “trabas administrativas” que “dilatan” el proceso.

“Estoy dispuesto a cumplir con los deseos del presidente Abinader y del Consejo, pero no para continuar aplicando procedimientos, que por cualquier lado que se analicen, solo conducen a dilatar el proceso y a evitar que los que operan juegos, sobre todo ilegalmente, pasen a tributar a la DGII (Dirección General de Impuestos Internos)”, manifestó Tabar.

A través de un documento enviado a los medios de comunicación, Tabar explicó que deben ser corregidos los errores que no permitieron que la primera aplicación del plan funcionara a capacidad.

“Dicho proceso quedó semiparalizado, luego de que el Consejo de Seguimiento remitiera al ministerio de Hacienda en fecha 6 de octubre del 2022 el levantamiento de la Data para su tramitación a la DGII a fin de que comenzaran de inmediato a tributar de manera provisional y condicionada, y poder continuar el proceso con la depuración correspondiente. Pero un año después, en fecha 23 de octubre del 2023 recibimos instrucciones precisas mediante oficio de entregar al ministerio de Hacienda todas las documentaciones incluyendo la Data correspondiente al levantamiento del proceso”, detalló el administrador de la Lotería.

El recién designado como coordinador del consejo consultivo compuesto por varias instituciones y dos actores civiles indicó que la emisión del nuevo decreto ha creado expectativas positivas en amplios sectores de la vida nacional, que obligan a todos los involucrados con esa tarea, a duplicar los esfuerzos y abandonar “cualquier vieja actitud y conjetura en el logro de los objetivos”.

“Quiero expresar, que tanto el Presidente, los miembros del Consejo Consultivo como muchos que me conocen por décadas saben, que se me hace difícil adaptarme a ciertas metodologías administrativas que nunca han conducido a nada positivo, sino a la repetición de resultados fallidos. Algunas de ellas utilizadas en las áreas de juego”, añadió Tabar.

A lo largo del documento, el mismo detalló como en diferentes ocasiones el Estado ha intentado realizan un plan que las distintas bancas tributaran de manera regular en la DGII pero que por distintas razones no han logrado su cometido.

“La ley 139-11, transfirió a la DGII las facultades de cobrar las obligaciones tributarias que tenía la Lotería Nacional. Mientras que Hacienda continuaría emitiendo licencias, inspeccionando y fiscalizando hasta el día de hoy. Y mediante la misma ley 139-11, se prohibió por 10 años la creación de nuevas Bancas de Lotería en el país. O sea, desde el 2011 hasta el 2021. Pero durante ese período, específicamente entre el 2011 y el 2019, existiendo la prohibición, se otorgaron permisos o licencias a Concesionarias por miles de bancas, pero como "puntos de venta o agencias". Lo mismo, pero con otros nombres. Por eso algunos expertos señalan que ahí se inició o profundizó el problema”, reseñó Tabar.

El consejo consultivo que da seguimiento a la aplicación del plan integra in representante dcl Ministerio de Hacienda y Economía; de la DGII; del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel); de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogitc); dos miembros del Consejo Consultivo de la Lotería Nacional; un representante de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca); otro de los Concesionarios; de la Asociación de Bancas de Apuestas Deportivas; de la Comisión Hípica Nacional; de la Asociación de Casinos de Juegos, además del Arzobispo Coadjutor Monseñor Tomás Morel.