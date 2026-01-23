Romeo Santos admite que baila “pésimo” durante su visita a 'La Revuelta', junto a Prince Royce

Además de recibir dos discos de oro por los números que ha logrado su álbum conjunto "Better late than never" ("Mejor tarde que nunca") en España, Romeo Santos y Prince Royce sorprendieron a su fanaticada con su desinhibido comportamiento en el programa "La Revuelta".

Los artistas fueron cuestionados por el conductor español David Broncano sobre la vida sexual de ambos con sus respectivas parejas, así como también tocaron temas económicos y profesionales, previo a las presentaciones que realizarán en el país en europeo entre junio y julio.

Santos admitió que baila "pésimo", a pesar de tener origen dominicano y dedicarse a la bachata.

Asimismo, "El Rey" y "El Príncipe" afirmaron que nunca existió una enemistad entre ellos y que las especulaciones y peleas de los fanáticos no afectó su relación de amigos.