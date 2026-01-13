Julio Iglesias decía que al dominicano “le das un dedo y te coge la mano”, según denunciante

¿Estás lista para que te cambie la vida? Esta fue la pregunta que escuchó por teléfono la empleada doméstica que denuncia abusos psicológicos y sexuales por parte de Julio Iglesias en el tiempo que trabajó en la mansión del artista en Punta Cana.

Exempleadas del servicio doméstico han acusado al cantante de agresiones sexuales realizadas cuando trabajaban en sus mansiones de Punta Cana (al este de República Dominicana) y Bahamas. Una empleada de hogar (dominicana) y una fisioterapeuta (colombiana) aseguran haber sufrido roces, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso constante, según una investigación realizada por el periódico español elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias.

Las mujeres describen sufrir manipulación emocional y física por el estatus del artista y su posición como empleadas domésticas: “Él era Julio Iglesias y tú eras don nadie”.

El trato del cantante hacia ellas variaba según el escenario; podía ser “encantador y amable” frente a otras personas y convertirse en un “déspota, volátil y agresivo”.

Según las denunciantes las empleadas eran llamadas “señoritas”, y venían de diferentes países de Latinoamérica. Se regían dentro de la casa con reglas jerárquicas; en el testimonio las exempleadas describen que debajo de la pirámide estaban las dominicanas., “El rango más bajo éramos nosotras, las dominicanas, que siempre éramos las chicas de servicio”.

“Las vestía como esclavas y te prohibía que tuvieras contacto con ellas, como decía como que el dominicano o la dominicana era abusiva, como que si le das el dedo te cogen la mano y que eran sucias”, explicó la fisioterapeuta.

Las denunciantes llaman la casa del artista español como “la mansión del terror”. Narran que ese aislamiento sistemático permitió escenarios de abusos médicos como pruebas ginecológicas.

Detalles del reportaje

En el video que publicó Univisión, las denunciantes tienen la voz distorsionada, el rostro cubierto y nombres falsos para proteger sus identidades.

Las imágenes del audiovisual muestran dibujos de áreas donde las exempleadas describen las denuncias, como la habitación del cantante.

El medio dijo que intentó contactar de diferentes formas al cantante Julio Iglesias, pero no les fue posible.