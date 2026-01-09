Sergio Vargas: “Siempre les cantaré a los venezolanos”

Sergio Vargas no es de las personas que responden con evasivas. Su discurso y sus pareceres siempre han sido de manera llana, directa y frontal. Qué les cantó a los venezolanos y que en Google aparece en una fotografía saludando al ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, son hechos que no discute y explica sus razones.

El merenguero reflexionó que ir a cantarles a los venezolanos es un acto de fidelidad con un público que siempre ha sido fiel a su música, además de llevarle alegría a un pueblo oprimido. De estos hechos, Sergio recordó, también, que le llegó a cantar, en Colombia, al narcotraficante Pablo Escobar.

“Mi carrera, de manera internacional, nació en Venezuela. Fue mi primera presentación fuera del país con la orquesta, nos presentamos en el programa Sábado Sensacional. Nunca he dejado de ir a Venezuela”, expuso el merenguero.

Agregó: “¿Quién soy yo para negarle un saludo a nadie?” Apeló a la frase del presidente Luis Abinader: “Soy amigo, no cómplice”.

“Soy amigo de todo el mundo, yo confesé, en una entrevista que tuve con Tony Drandades, de Univisión, que le canté a Pablo Escobar. Si cantarle al pueblo venezolano es cantarle a Nicolas Maduro, pues entonces le canté a Maduro”, acotó

Equiparó estas presentaciones en Venezuela con los artistas dominicanos, que le cantaban al dictador Rafael Trujillo. “Cuando ajusticiaron a Trujillo ninguno de ellos fue perseguido ni exiliado, todos continuaron con su música y presentaciones. Es que la música no tiene que ver con esa vaina”.

Hizo alusión a los artistas que cantan defendiendo la Revolución Cubana, que hacen activismo político. Expuso que ni para promover su candidatura, como diputado por el PLD, usó su música.

El merenguero se preguntó cuál sería la diferencia entre cantarle a Maduro o cantarles a los políticos corruptos. “Mi dinero me lo he ganado lícito, y siempre que Venezuela me llame, no importa el régimen que impere, allí estaré llevando mi música. No veo la diferencia entre cantarle a un ladrón o a un dictador. En este país vivimos cantándoles a mansos y cimarrones”.

2026: un año para celebrar

Fue en 1986 que Sergio Vargas lanzó, con su orquesta su primera producción musical “La quiero a Morir”, bajo el sello Karen Records, de Bienvenido Rodríguez, esto después de haber cantado con Los Hijos del Rey y la orquesta de Dioni Fernández.

Este 2026 estará celebrando sus 40 años de este proyecto musical, del cual se benefician, actualmente, docenas de familias.

“No soy de los que ayudan a un pobre y lo publican, eso se llama humillación. No me atrevo a contar las familias que dependen de este trabajo”, aclara.

El merenguero espera llevar a cabo varios conciertos tanto en el país como en el exterior. El productor artístico Vidal Cedeño estará a cargo de la producción. “Aún no tenemos la fecha, pero ya estamos trabajando la producción del concierto que contará con la asesoría de José Antonio Rodríguez.

El evento llevará el nombre de su último disco recopilatorio “El ayer es Hoy”, se trata de una producción grabada con la inigualable voz de Sergio, con su orquesta y un sonido remasterizado. “Yo regrabé todas mis canciones del álbum El Ayer es Hoy, que lanzaremos en cuatro versiones, con el sello de J/N Records”.

Personal

Sergio confesó que tiene muy claro el papel que juega como intérprete. Se lamentó de la decadencia cultural, especialmente con el merengue, que vive actualmente el país.

Con respecto a lo dicho por Ramón Orlado, quien expuso que el pasado año el merengue y la bachata estuvieron por encima de la música urbana, el artista explicó: “La realidad es que el merengue ha mantenido una vigencia y su estabilidad. Todos sabemos que no hay fiesta sin merengue, y bachata. A los urbanos y sus intérpretes les toca, ahora, la responsabilidad de que su legado se vuelva sólido con los años y algunos de los exponentes urbanos puedan celebrar 20 ó 40 años de trayectoria como lo hemos hecho nosotros, los merengueros y bachateros”.

El artista lamentó todos los artistas que fallecieron el pasado 2025, sobre todo por la lamentable tragedia en donde Rubby Pérez perdió la vida, la madrugada del 8 de abril, al desplomarse el techo de la discoteca Jet Set, en donde animaba la tradicional fiesta de los lunes, que se presentaban en la discoteca.

“Yo me reconcilié con la muerte y con la vejez. Es algo de lo que nadie nacido en el mundo puede librarse. Así que no tengo miedo a la muerte, y a la vejez”.