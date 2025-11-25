Romeo sobre críticas por no apoyar a los relevos: (Dalvin la Melodía) es el perfecto para ser el primero

Romeo Saantos y Prince Royce estrenan este 28 de noviembre un 'Better Late Than Never' (Mejor tarde que nunca), un álbum en colaboración en el que le dan la oportunidad al nuevo relevo de la bachata, Dalvin la Melodía.

“Menor” es el último tema del disco, la cereza del pastel, que ellos mismos sabían que le faltaba a su proyecto junto y que completaron con el joven, de 22 años, al que Santos le venía dando seguimiento a través de su trabajo.

“A mí se me ha atacado o se nos ha atacado bastante (A Royce y a él) por no colaborar con los relevos que yo creo que este es el perfecto para ser el primero y que vengan muchos más”, dijo Romeo en entrevista con Billboard.

Sobre cómo se dio la colaboración con Dalvin, el “Rey de la bachata” relató que al terminar el álbum, él y Prince Royce sentían que le faltaba algo y se le ocurrió llamar a productor musical dominicano, Mártires de León para comunicarle su idea de que el joven artista participara en el proyecto.

“Le digo a Mártires: ´Dile a Dalvin que tú crees que puedes orquestar una colaboración conmigo´”, recordó el artista. Y prosiguió: “Yo de atrevido porque ahorita el chamaquito no es fanático mío y dice ´no me interesa´, pero todo fluyó y gracias a Dios se dio bien”.

Dalvin llegó al estudio sin saber que iba a grabar una canción con Romeo Santos y mucho menos que Prince Royce también iba a participar incluso según los dos artistas, el joven intérprete se enteró al momento de la entrevista publicada este 25 de noviembre que Royce también es parte del tema.

“Cuando yo le llego allí de sorpresa: súper humildes, ambos (Dalvin y su manager Mikey). Le muestro la canción y le digo: ´Esto es lo que yo quiero hacer´. Pero todavía hasta el sol de hoy, en este momento (…) todavía él no sabe que Royce es parte de la canción”, dijo.

Anthony Santos, nombre de pila de Romeo, explicó que siempre se ha manejado con el factor sorpresa y el hermetismo alrededor de su vida y sus proyectos de trabajo.

Santos elogió la voz de Dalvin: “Interpretó esa canción mejor de lo que me visualicé”.

"El Rey" y "El Príncipe" colaboran por primera vez en este álbum tras tres intento fallido de canciones desde el 2017. Han trabajado en ene ste disco con tanto hermetismo que incluso para familiares y amigos que un hermano de Royce, que trabaja como fotógrafo en Nueva York, se enteró del proyecto solo después de ser citado la portada de Billboard Español y ver el nombre de ambos artistas en el “call sheet”.

¿Quién es Dalvin la Melodía?

Dalvin Núñez, mejor conocido como Dalvin la Melodía se ha convertido en una revelación de la bachata con los temas “Mi reina” y “Chiquilla bonita”.

Nació en 2003 en Santo Domingo, República Dominicana. Se inició cantando en el coro de la iglesia junto a su padre y antes de ser cantante trabajaba como delívery de un colmado.

Viene de una familia de escasos recursos económicos, por lo que también fue limpiabotas y motonconchista y estudió en la escuela Básica Mi Bandera.

A principios de 2024 conoció al guitarrista, arreglista y productor Michael Quevedo, mejor conocido como Mikey Touch.

Junto con su equipo empezaron a trabajar por su carrera artística y en poco tiempo sintió un gran respaldo tras convertirse en un fenómeno a través de diferentes plataformas digitales de trabajo le dieron un giro profesional a la carrera musical del artista, iniciando la grabación de sus primeras canciones.

Solo "Mi reina", con la que se ha dado a conocer en el público dominicano y extranjero, ya tiene más de 33 millones de visualizaciones en YouTube, desde hace once meses.

Mientras que “Chiquilla bonita”, una bachata con estilo de los intérpretes tradicionales del país, pero con un poco más de modernidad, acumula en YouTube 21 millones de visualizaciones en cinco meses.

Sus influencias musicales vienen de El Chaval de la Bachata y Jay Wheeler y otros artistas a los cuales admira.