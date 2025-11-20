Liz Freitez, la venezolana que nació para cantar merengue toda su vida

Después de más de tres décadas sobre un escenario, Liz Freitez no imagina su vida fuera del ambiente artístico tras comenzar su carrera con apenas 17 años cuando recibió la invitación de ser miembro de la orquesta Los Melódicos en la Feria de La Chinita en Maracaibo.

Durante una entrevista con periodistas de LISTÍN DIARIO, Freitez confesó que en ese momento sus padres se oponían, pero más tarde se convirtieron en sus máximos fanáticos.

"Es lo que sé hacer, yo sé cantar, esa es mi vida, es lo que he hecho por 35 años, y créeme que vuelvo a nacer y vuelvo hacer cantante, artista. Si existe otra vida, que no creo, no creo en las reencarnaciones, pero si existiese vuelvo a ser cantante y cantante de merengue", expresó.

"Yo era muy niña, prácticamente mi juventud la pasé allí, no me arrepiento, pero sí me perdí muchos momentos de mi vida, familiares, personales, pero como te dije: no me arrepiento absolutamente de nada porque Dios me ha recompensado con otras cosas muy bonitas", afirmó.

Contó que se iba escondidas de su familia a sus presentaciones con la agrupación Los Melódicos, donde hizo su debut como vocalista.

Uno de los restos más difíciles fue ser la única mujer de un grupo compuesto por hombres y estar tanto tiempo lejos de su familia, sin embargo, si vuelve a nacer quisiera recorrer el mismo camino.

"Esa fue la etapa más difícil, de desprenderme de mi familia, muchachita, era la menor de las hembras, de 7 hembras, y que teníamos que, para ese entonces, la orquesta tenía que salir del país, viajar, y mi papá y mi mamá obviamente preocupados por su hija", explicó.

OPORTUNIDAD EN RD

Liz Freitez está conectada con República Dominicana, no solo por la música, sino también por las oportunidades que ha obtenido en el país.

La cantante, quien lleva 35 años en la música, agradece haber conocido a Eddy Herrera, con quien comparte su mayor éxito, "A dormir juntitos", lanzado en el año 2016.

También fue gracias a "A dormir juntitos" que el veterano músico dominicano Wilfrido Vargas descubrió a la colombiana Tueska, quien interpretó el tema con Eddy Herrera en un carnaval de Barranquilla el día que se conocieron.

"A partir de ese momento, el maestro Wilfrido la vio, hubo un interés y se la traen para acá, así llegó Tueska a República Dominicana. Entonces, ella dice: 'eso fue gracias a 'A dormir juntitos', el tema de Liz'. Y ahora yo digo: 'gracias a Tueska yo estoy aquí'", recordó.

Freitez actuó el pasado fin de semana en el reencuentro de Las Chicas del Can en la Gran Arena del Cibao, un homenaje dividido en las tres etapas del emblemático grupo femenino, iniciando con “Las Espectaculares”, seguido de “Las Monumentales” y cerrando con “Las Pioneras”, donde cantó “Besos Callejeros” a dúo con Tueska.

Actualmente, Freitez se encuentra en la promoción de "Ay amor", su colaboración con Magic Juan, con quien también ha emprendido una gira por Venezuela. Su trabajo junto al exintegrante de Proyecto Uno corresponde al álbum que realizará con sus temas adaptados, antes de lanzar su próxima producción discográfica inédita.