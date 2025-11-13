“Stendhal”, el álbum colaboración de Ozuna y Beéle que saldrá el 5 de diciembre

Ozuna y Beéle decidieron unirse en un álbum colaboración.

Despúes del éxito que lograron con sus canciones a dúo, "Frente al mar" y "Ale Ale", los artistas anunciaron su disco juntos, titulado "Stendhal", que saldrá a la luz el 5 de diciembre con 14 temas.

La portada del álbum de estudio, el segundo en la carrera de Beéle y el noveno de Ozuna, fue revelada el miércoles a través de la plataforma de Apple Music. Mientras que la fecha de estreno fue anunciada este jueves en Spotify.

Asimismo, el puertorriqueño y el colombiano compartieron escenario en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, donde ambos actuaron interpretaron varios temas por separado y al final se unieron para concluir el número musical con "Ale Ale".

En la historia de la música urbana latina se registran varios álbumes colaboración exitosos, entre los cuales destacan: "Oasis" (2019), de Bad Bunny y J Balvin, y "Los Dioses" (2021), de Ozuna y Anuel AA.