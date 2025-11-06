Yuyu Jáquez Huang: entre la literatura, la música, el cine y dos mundos diferentes como China y RD

La madre de la joven artista y escritora dominicana Yuyu Jáquez Huang, Huang Chao, protagonizó hace 15 años un reportaje en LISTÍN DIARIO. Esa vez, en la entrevista, ella contó su historia a este medio de cómo desde Shangai, China, llegó hasta este rincón del Caribe.

Tras instalarse e iniciar su recorrido vacacional en el país, relató, conoció en casa de una amiga al pintor dominicano Fausto Jáquez, quien con su amplia visión de arte, buen sentido del humor y otras tantas cualidades despertó su atención.

En la publicación de entonces, explicó que lograron intercambiar palabras gracias a que ambos poseen un buen dominio del inglés, pues ella entendía muy poco español y él no hablaba el mandarín.

Sin embargo, el destino estaba escrito. Huang y Fausto iniciaron una amistad, luego un noviazgo y su historia de amor cruzó los continentes. Ella regresó a China, donde él la visitó a propósito de que iba a realizar una investigación de la historia sobre arte y cultura.

Culminada la investigación decidieron unir sus vidas para siempre. Regresaron a Santo Domingo, se casaron y del fruto de esa unión nació Yuyu, quien desde los dos años de edad posee gran dominio del español, el mandarín y el inglés, además de una sensibilidad artística y una pasión por escribir.

Hace 15 años esta fotografía fue publicada por Listín Diario. Yuyu JH era una niña que aparecía junto a sus padres, la china Huang Chao y el dominicano Fausto Jáquez.

La niña creció y desarrolló un talento artístico-musical y literario que ya tiene frutos: dos libros escritos y un álbum musical. Yuyu Jáquez Huang ahora representa una generación que se mantiene en constante descubrimiento de nuevas pasiones, actividades y disciplinas artísticas y culturales.

La joven, quien actualmente estudia cine en la Universidad Iberoamericana, lleva el arte en su sangre, pues su madre trabajó como actriz en su natal China, donde actuó en importantes películas de artes marciales. Mientras, su padre, Fausto Jáquez, se dedicaba al arte plástico, específicamente a la pintura.

Fue durante la pandemia que Yuyu quiso incursionar en la música, logrando estrenar su primer disco, titulado “Travesía”, compuesto por nueve interpretaciones de éxitos como “What a difference a day make”, “End of beginning”, “You are not alone”, “Piano man”, “Back to back”, “Part of your world”, “Perfect”, “Rehab” y “The night we met”.

Los interesados en escuchar sus canciones pueden buscarlas en Spotify y otras plataformas en las que aparece con su nombre artístico: Yuyu JH.

Aunque hasta el momento su álbum debut es en inglés, Yuyu afirmó en entrevista con LISTÍN DIARIO que no descarta probar con otros idiomas, incluyendo mandarín.

“Lo he pensado, y lo quiero hacer, por lo menos, aunque sea hacer una canción en mandarín, aprovechando que lo hablo y quizás una mezcla, quizás una canción con los tres idiomas (español, inglés y mandarín)”, dijo.

Yuyu JH presentó su primer disco, titulado “Travesía”, compuesto por nueve interpretaciones de éxitos populares.

Su género favorito

Yuyu JH señaló que su género cinematográfico y literario favorito es el terror, por lo cual uno de sus libros está basado en sus sueños perturbadores. También le gustan las comedias y el romance, a pesar de que tiene un humor negro.

“A mí me gustan mucho las películas de terror, yo escribo novelas de terror, misterio o romance también, porque tengo mi lado tiernito. La primera novela fue un sueño, no está igual porque obviamente se va olvidando, pero fue inspirada en un sueño que yo tuve, que mucha gente podría considerarla una pesadilla, pero yo creo que yo tenga pesadillas, solo que los sueños que yo tengo son como mini películas”, detalló.

Uno de los 14 cuentos de terror que completan “Niemand”, narra la historia de Jane, una estudiante que fue convencida por sus amigos a quedarse en su escuela un viernes por la noche, y aunque desde un inicio tuvo un muy mal presentimiento y vivió extrañas experiencias, decidió ignorar todas estas.

Cuando llega finalmente el día, todos están divirtiéndose, pero nuestra protagonista sigue sintiendo incomodidad, y no es hasta que una integrante del grupo de adolescente queda sin vida de forma aterradora que estos empiezan a alarmarse y a darse cuenta del error que han cometido.

Un encuentro inesperado, un extraño final, sentimientos revelados en medio de la tormenta de horrores, y más cosas suceden en el transcurso del intento de escapar de algunos de estos jóvenes.

El libro de Yuyu se encuentra disponible en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, Cuesta Libros y Amazon.