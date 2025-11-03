¿De qué murió el cantante de reggae en español y dancehall panameño Japanese?

El cantante de reggae en español y dancehall panameño Leavitt Eduardo Zambrano Haynes, conocido artísticamente como Japanese, murió tras presentar complicaciones de salud por la diabetes que padecía desde hace varios años.

A través de sus redes sociales, la familia del artista dio a conocer la noticia de su fallecimiento a los 52 años en su natal Colón, donde estuvo hospitalizado.

“Mi gente, Leavitt Zambrano se nos fue. Él ya tenía ratito de estar padeciendo un grado de su situación con sus órganos debido a la diabetes y, por causas naturales, Dios lo recogió en sus brazos”, dice el comunicado.

Japanese dejó un legado en la música de Panamá. Popularizó frases como “Arriba de Dios no vive nadie” y “la calle no está pa’ humanos” y fue pieza clave en la consolidación del reggae en español en Latinoamérica.

Comenzó su carrera en los años 80, destacandóse por su letra sus letras que reflejaban la realidad de los barrios y las clases sociales de su país.

El cantante sufrió un derrame cerebral que lo mantuvo alejado de los escenarios. El pasado mes de enero, tuvo que ser operado y se le amputó una de sus piernas. Murió el pasado 23 de septiembre.