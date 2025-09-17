Tokischa llora por su primera nominación a los Latin Grammy: "Se siente arte, se siente arduo trabajo"

La rapera dominicana Tokischa reaccionó emocionada por su primera nominación a los Latin Grammy.

El debut de la exponente urbana en los premios de la Academia Latina de la Grabación es por su tema junto a la argentina Nathy Peluso "De Maravisha" en la categoría Mejor interpretación urbana/fusión urbana.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante publicó un video suyo llorando y compartió un emotivo mensaje.

"Supongo que así se siente ser nominada por @latingrammys por primera vez. Qué agradecida estoy, qué feliz que dicha, qué bendición, esto es otra cosa, se siente satisfacción, se siente aceptación, me siento vista, se siente un reconocimiento, se siente arte, se siente arduo trabajo, se siente ganas de salir a gritar por la calle, se siente ganas de irme nadando de donde estoy pa' Santo Domingo pa' contarle a todos allá", escribió.

"Gracias @nathypeluso he sido tu fan tantos años y esta canción la hicimos con tanto amor y diversión, me pasaste las bendiciones @angelicapiche.sol bro manifestamos esto juntas, gracias por hacerlo una realidad", concluyó.

El videoclip, ideado creativamente por Tokischa y dirigido por Olivia de Camps, fue rodado en Brooklyn y rinde homenaje a la estética de los 90 con un guiño moderno al estilo pin-up. Entre moda de alto nivel, narrativa visual intensa y cinematografía impecable, el audiovisual refleja la audacia y el magnetismo de Tokischa y Nathy Peluso.

Aunque ya había recibido un reconocimiento de los Latin Grammy por su participación en el álbum Motomami de Rosalía con el tema “La Combi Versace”, ahora celebra nuevamente el triunfo en grande con una nominación propia.

Publicada bajo el sello independiente de Tokischa en alianza global con Warner Music Latina, la canción no solo ha superado millones de reproducciones en plataformas digitales, sino que también ha impulsado una conversación cultural en torno a la representación femenina en el rap y el reguetón.