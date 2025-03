30 años de un asesitano: Las últimas palabras de Selena Quintanilla acusaron a Yolanda Saldívar

Ese día, 31 de marzo de 1995, una recepcionista de un hotel de la localidad de Corpus Christi, en el estado norteamericano de Texas, declaró que vio a la cantante de origen mexicano Selena Quintanilla Pérez, mientras corría por el vestíbulo, desangrándose, diciendo que Yolanda Saldívar la había baleado.

La recepcionista del hotel Days Inn, Shauna Bella, fue una de las testigos que rindió declaración durante el tercer día del juicio que se realizó contra Saldívar, acusada de matar a la cantante en Houston, Texas, Estados Unidos.

La crónica de la época recogen los testiminos, durante el jucio a Saldívar, siete meses después, de cuatro testigos oculares, empleados del hotel, que vieron salir a la artista baleada y ésta afirmar quién le había disparado, ese fatídico día del que hoy se cumplen 30 años de un asesinato que ha marcado a generaciones.

Los documentos recrean que Shauna Bella dijo que vio correr a Selena hacia el vestíbulo del Days Inn con sus manos en el pecho y que la puerta quedó salpicada de sangre cuando Selena entró al lugar, pidiendo ayuda y diciendo que había sido baleada.

Sus últimas palabras

La recepcionista señaló que le preguntó a Selena quién le había disparado y que la cantante le respondió “Yolanda. Cuarto 158”. Entonces Selena cayó al piso diciéndole: “por favor cierre la puerta, Yolanda me va a disparar”.

La subgerente, Rosalinda González, dijo que la artista irrumpió en el vestíbulo pidiendo ayuda. “¡Auxilio, auxilio, me han disparado. Luego la cantante se llevó la mano al pecho y cayó al suelo donde se formó un charco de sangre”, dijo González.

“Yo le pregunté quién le había disparado y ella dijo que era la mujer de la habitación 158”, agregó la testigo.

Otro empleado del Days Inn, Rubén De León, dijo que él se encontraba en el vestíbulo cuando vió entrar a Selena cubierta de sangre. Varios testigos dijeron haber visto cómo la artista de 23 años corría por un pasillo perseguida por la acusada que portaba, que portaba un arma.

También otro empleado de mantenimiento del motel, Trinidad Espinosa, identificó a la mujer armada como Yolanda Saldivar de 35 años. “Ella apuntaba con el arma hacia la cantante”, dijo Espinosa.

Espinosa dijo que Yolanda no parecía alterada y que se disponía aparentemente a disparar de nuevo, pero la mujer bajó la pistola y se volvió hacia su habitación.

Los abogados que defendieron a Saldívar sostuvieron que ésta disparó en forma accidental contra Selena durante una disputa sobre un negocio que le manejaba la acusada a la popular artista de 23 años de edad.

Los fiscales señalaron que cuando ocurrió el tiroteo, Selena se hallaba en el hotel para recoger unos documentos de negocios que Saldívar tenía en su poder. Después del disparo, la acusada permaneció sentada en el interior de su camioneta, estacionada cerca del hotel, por casi 10 horas y amenazó con suicidarse con una pistola que tenía en sus manos.

Tras intensas negociaciones con la policía, finalmente Saldívar se entregó.

El defensor de Saldívar, Doug Tinker, dijo que su cliente disparó a Selena en forma accidental y que adquirió una pistola porque había recibido amenazas contra su vida.

La trama

Alrededor de su muerte se fue tejiendo una historia que buscaba dar respuesta al porqué, Yolanda Saldívar, una amiga de confianza, que manejaba uno de sus negocios y su más fervientes fan, le había disparado a la llamada la reina de la música texmex (tejano mexicano).

La versión oficial da cuenta que Selena llamó a Saldívar y acordaron volver a reunirse a la mañana siguiente, tras un encuentro, el día anterior, para la entrega de unos documentos que la asesina no había concluido. Selena le exigió los documentos; la artista intentó salir de la habitación, pero Saldívar tomó un revólver Taurus .38 mm y disparó: la bala alcanzó a Selena en la parte superior derecha de la espalda.

Por otro lado el padre y agente de la cantante Selena, Abraham Quintanilla dijo: “Yo le dije (a Yolanda) que iba a ir a la policía y abrir una investigación por desfalco”, refiriéndose a una reunión sostenida el nueve de marzo de 1995.

Mientras que Saldívar acusó al padre de Selena de violarla. Es durante una de las vistas, en el juicio, que se escucharon una de las conversaciones, grabadas por la policía, el fatídico día, cuando Yolanda se encontraba atrincherada en su camioneta.

“Me quiero matar, no merezco quedarme en este mundo, el padre de mi amiga está tratando de matarme porque dice que no desea que esté cerca de su hija, me violó, me atacó con un cuchillo y me metió un micrófono en la vagina”, contaba Saldívar en las cintas grabadas, el día del suceso.

Las conclusiones

El 20 de octubre el médio forense Lloyd White, que fungió como testigo y que realizó la autopsia de la cantante determinó que la bala que la mató fue disparda de manera premeditada, por lo que en su informe calificó a la muerte como un asesinato.

Otro testigo fue el cirujano especialista, que confirmó que Selena tenía las pupilas completamente dilatadas lo que significa pérdida de actividad cerebral y que, después de hacerle varias transfusiones de sangre, el corazón comenzó a latir de forma irregular, pero una hora después fue declarada muerta en el Hospital Corpus Christi Memorial.

Más de 50 mil personas hicieron fila para ver el cuerpo de Selena la víspera de su entierro en el Seaside Memorial Park el tres de abril, apenas 13 días antes de la fecha en la que hubiera cumplido 24 años.

Culpable

El lunes 23 de octubre de ese año un jurado de Houston (Texas) declaró a Saldívar culpable de asesinato en primer grado. Dos días después fue sentenciada a cadena perpetua, lo que significó que Yolanda Saldívar, en ese entonces de 35 años, tendría que pasar como mínimo 30 años en la cárcel antes de ser elegible para libertad vigilada.

El pasado jueves se supo que le fue denegada y Saldívar deberá esperar hasta marzo del 2030 para volver a optar a la libertad condicional. Tendrá entonces 69 años. La familia de la cantante y su viudo, Chris Pérez, expresaron su gratitud a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas.

“Si bien nada puede traer de vuelta a Selena, esta decisión reafirma que la justicia sigue en pie por la hermosa vida que nos fue arrebatada a nosotros y a millones de fanáticos en todo el mundo demasiado pronto", expresaron en un comunicado publicado en las redes sociales.

Su legado

La cantante de 23 años era ganadora de varios premios Grammy y considerada la reina de la música tex mex, con 18 millones de discos vendidos en Estados Unidos. Su popularidad se agigantó después de su muerte con discos póstumos y películas de su vida. Selena es una de las artistas femeninas más exitosas de la historia de la música latina. En 2021 fue galardonada con el premio a la trayectoria en los Grammy y tres años después galardonada de forma póstuma con la Medalla Nacional de las Artes.