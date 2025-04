Alex Bueno presenta "El más completo" y una compañía que apadrinará a "jóvenes talentosos que no usen vicios"

Alex Bueno lo ha hecho casi todo en la música, pero le faltaba algo: componer y es precisamente en lo que se estrena en “El más completo”, un disco que lo describe como artista.

También se estrena como empresario con su compañía “AWB Music”, desde donde se dedicará también a guiar y acompañar a otros artistas, “jóvenes talentoso, que no usen vicios”.

“Si aparece un buen merenguero, un jovencito que tenga talento, que no use vicios, pues será bienvenido (en su compañía)”, dijo el artista en la rueda de prensa con motivo a presentar su disco “El más completo”, realizada en el Hotel Catalonia.

El álbum, que sale este 4 de abril, está compuesto por 15 canciones y seis ritmos musicales: merengue, salsa, balada, bolero, bachata y merengue típico.

Es el primer disco en el cual Alejandro Wigberto Bueno López, nombre de pila del cantante, se estrena como empresario y en el que todos los gastos corrieron por su cuenta.

“El más completo”, cuenta con ocho temas inéditos con los arreglos de los veteranos Ramón Orlando y Manuel Tejada, quienes también estuvieron presente en el evento.

“Alejandro significa garantía de lo que es lo bueno, garantía de lo que es el éxito y garantía de lo que perdura”, expresó el maestro Ramón Orlando.

“Yo puse un granito de arena en esta producción y que bueno que tenemos una vez más a Manuel Tejada, quien es uno de los arreglistas más importantes y de más éxitos en este país, que garantiza lo que viene en esta producción es algo que ustedes van a atesorar en sus corazones y que va a ser motivo de poder comentarle a los nietos y a los que vienen en el futuro y decirles ´Esta era la música que hacíamos antes´”, manifestó Ramón Orlando.

Por su parte, Tejada comentó que debe ser motivo de orgullo que el merengue se esté esparciendo por el mundo: “Han aprendido a hacer merengue. Antes, quizás no lo hacían como nosotros hubiésemos querido porque si no era dominicano, no podían tocar merengue. Ahora hay muchos músicos en el mundo que están haciendo merengue.

En la rueda de prensa, donde el artista interpretó tres de sus nuevos temas, le acompañaron sus colegas: Aramis Camilo, Rafa Rosario, y Silvio Mora.

Alex Bueno acompañado de Ramón Orlando, Rafa Rosario, Mnauel Tejada, Aramis Camilo y Silvio Mora, en la rueda de prensa de su disco "El más completo"Glauco Moquete

Más de “El más completo”

El disco incluye los merengues “Gente luminosa”, de la autoría de Pedro Labandón Pérez; “No juegues más”, de la autoría de Leonardo Favio; “Te suplico”, de Rigoberto Peralta Núñez y “Toqué fondo”, de Ramón Orlando.

Además, las bachatas, “Vuelve”, de Félix Mirabal; “Yo el Juguete”, de JC Fernández; “Hay amores”, Brando Goicochea; “No te olvidaré”, de Félix Mirabal e “Il ciep in stanza”, de Gino Paoli y un popurrí con siete de las bachatas más icónicas de todos los tiempos

También, el merengue típico “Esa mujer”, de Víctor Víctor

Asimismo, las salsas “Un momento contigo”, esta del propio Alex Bueno, “Compañera”, de José Luis Azcona y la balada, “Amor regresa”, de Félix Veloz y José Luis Azcona, así como el bolero “Lágrimas del alma”, Boni Vilaseñor.

Con este álbum Alex Bueno regresa al bolero, un género que le dio fama en los 80 como temas como “Esa pared”, “Ojitos negros”, “El Mal querido”, “La ruleta” y “Entre tu amor y mi amor”.