Ángela Aguilar en Billboard habla del año que "casi la rompe" y aun así "sigue de pie"

Ángela Aguilar fue reconocida en la gala de Billboard Women in Music 2025 con el Breakthrough Award (Premio Revelación), el cuál recibió agradeciendo con un discurso que se ganó la ovación del público.

La artista habló sobre el año que “casi la rompe” por los titulares y todo lo que se publicó en las redes sociales osbre su relación con el también artista Christian Nodal.

“He tenido que pararme en el escenario y cantar a través de las lágrimas y he tenido que llorar bajo el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado, y de una historia que nunca ha salido de mi voz. Y aun así, aquí estoy. Sigo cantando, sigo de pie.”, expresó en medio de la ovación de los presentes y su familia que estaba apoyándola.

La cantante, de 21 años, dedicó el premio a su abuela Flor Silvestre, quien le enseñó que “estas mujeres aquí hoy no son mi competencia, porque somos el legado unas de otras. Y ella me enseñó que puedes luchar en silencio, y que la música habla mucho más fuerte que lo que dicen otras personas”.

También alzó la voz por las mujeres “cuyas voces no siempre tienen un escenario, por las mujeres que dejan atrás todo lo que conocen cruzando fronteras con nada más que esperanza en sus corazones, solo para encontrarse viviendo en la incertidumbre y el miedo”.

En la gala de este año, la rapera Doechii fue nombrada Mujer del Año 2025.