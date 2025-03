Nodal responde a seguidora que mencionó la canción de Cazzu en su Instagram: "Ya supérame"

Mientras Christian Nodal promocionaba este jueves el estreno de su sencillo "El Amigo", los seguidores no perdieron el tiempo para recordarle que Cazzu también lanzó hace dos días una canción donde alude a Ángela Aguilar.

En un video de Nodal publicado en su cuenta de Instagram, una usuaria de esa red social comentó: "No señor Nodal, ahorita estamos con 'Te va engañar'".

Por su lado, el cantante mexicano no se quedó callado ante la frase que la mujer usó para referirse a uno de los versos del más reciente tema de su expareja y respondió citando a Grupo Firme: "Yo ando con la de 'Ya supérame' y eso no me impide disfrutar de 'El Amigo'".

Se recuerda que Cazzu recibió el apoyo público de Belinda por su nueva canción, titulada "Con otra", que por sus letras se relaciona a la experiencia personal que vivió durante su separación de Nodal, quien 18 días después de la ruptura anunció su relación Ángela Aguilar, a quien acusan de "quita marido".

LETRA DE "CON OTRA"

Niña, no tengo intenciones de quitártelo, pero fuiste mala y todo se paga. No soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama y muy despistada te estás cuidado de la equivocada. No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra, será con otra y recordarás de cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar.