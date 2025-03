¿Cazzu compuso "Con otra" para Ángela Aguilar?

Recientemente Cazzu lanzó “Con otra”, un tema que muchos asociaron con Ángela Aguilar por las letras del mismo, sin embargo, la amiga de la artista argentina reveló que nada más alejado de la realidad.

La también artista argentina La Joaqui respondió a una seguidora, quien le dijo que aconseje a la mamá de Inti para “que no esté tan despechada”.

"Mejor aconséjale cosas buenas y que ya no esté tan despechada y lo supere, que ya no es para ella", comentó la seguidora en un video donde las artistas aparecen bailando el tema, que solo en YouTube sobrepasa los 18 millones de reproducciones.

"Te voy a dar una lección de vida. A veces es mejor hablar desde el saber y no desde la deducción. Esta canción Cazzu la compuso para su disco que lleva más de un año trabajando".

"La compuso aun estando en pareja, porque era el concepto de su disco, igual que 'Dolce'", dijo La Joaqui sobre el otro reciente tema de despecho de Cazzu. "Lamento que ahora parece algo al propio, pero no es el caso, Julieta jamás fue así", añadió sobre la artista, cuyo verdadero nombre es Julieta Cazzucheli en informaciones recogidas por People en Español.

Desde que Cazzu lanzó el tema ha sido tendencia en redes sociales incluso Belinda le mostró apoyo público: “Increíble, la jefa. ¡Temazo!", le comentó Belinda, quien también fue pareja de Christian Nodal.

"La que nada debe, nada teme. Robado se va lo que robado viene, tu papá y mamá debieron enseñártelo. Te enloqueces cuando él habla conmigo, él me extraña y yo ni siquiera lo miro", dice Cazzu en el primer verso.

"Niña, no tengo intenciones de quitártelo, pero fuiste mala y todo se paga. No soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama y muy despistada te estás cuidado de la equivocada. No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra, será con otra y recordarás de cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar", canta.

Por su parte, Nodal publicó “El Amigo2, su más reciente tema y mientras lo promocionaba los seguidores no perdieron el tiempo para recordarle que Cazzu también había lanzado hace dos días una canción.

En un video de Nodal publicado en su cuenta de Instagram, una usuaria de esa red social comentó: "No señor Nodal, ahorita estamos con 'Te va engañar'".

Por su lado, el cantante mexicano no se quedó callado ante la frase que la mujer usó para referirse a uno de los versos del más reciente tema de su expareja y respondió citando a Grupo Firme: "Yo ando con la de 'Ya supérame' y eso no me impide disfrutar de 'El Amigo'".

Se recuerda que Cazzu y Nodal iniciaron su romance en noviembre de 2022 y el 14 de septiembre de 2023 le dieron la bienvenida a su hija Inti.

En junio de 2024 anunciaron su ruptura y días más tarde el cantante mexicano publicó su relación con Ángela Aguilar.