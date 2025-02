Elvis Martínez retratado en seis de sus temas más populares; "Maestra" surgió porque se enamoró de su profesora

Subir al escenario, interpretar sus canciones, revivir los motivos que lo llevaron a escribirlas, cantarlas y llorarlas junto a su público es la catarsis a la que se enfrenta Elvis Martínez cada vez que interpreta sus temas durante una presentación.

El bachatero dominicano, que ha escrito entre 45 y 50 de sus éxitos musicales, lleva sus sentimientos a “flor de piel” y confiesa que hasta cuando escucha sus temas, por la radio, vuelve a revivir los motivos o la situación que desencadenó escribir esas letras.

En una visita al LISTÍN DIARIO, el bachatero llegó con su característico “flow”, junto a su pianista Jesús E. Siri y su guitarrista William (Joel) Tavárez, quienes acompañaron al artista, durante la entrevista.

Elvis contó la historia y el origen, de emblemáticos éxitos de su amplio repertorio. “Maestra”, “Llorarás”, “Lo doy todo por ti”, “No te vayas”, “Dile” y “Bailando con él” fueron las canciones seleccionadas por El Camarón para hablar de sus orígenes, de las que, además, interpretó sus primeras estrofas.

Cuando canta el bachatero vuelve a desempolvar esos sentimientos, que le despertaban la ilusión y le llevaban a soñar con el amor. Es así como lo sientes cuando interpreta su primer éxito “Maestra”, letras que escribió cuando apenas tenía 13 años.

Cursando el séptimo grado de primaria, el adolescente se enamoró de su profesora de matemáticas.

Ella fue su primer amor no correspondido y eran tan intensos sus sentimientos que le movieron a escribir una canción, con un fuerte mensaje de amor, para la edad que tenía.

“Soy un hombre inocente todavía. Necesito una mujer. Que en las noches me eleve a la luna. Volando alto sin dejarme caer. Esa mujer tienes que ser tú. Me lo dice el corazón, que tú eres la mujer. No te vayas a resistir. Ven y enséñame a hacer el amor”, rezan sus primeros versos.

“Maestra la llevo conmigo. Es una historia que nunca se hizo realidad. Es una canción muy personal, cuando la escribí yo aún no era artista… me enloquecí con ella y no pude llevar ese sueño a lo personal con la maestra. Lo que quería hacer con la maestra lo transmití a través de la canción”, reveló.

Elvis asegura que la maestra, que para entonces contaba con unos 24 años, percibió el interés que sentía por ella.

Pues aparte de convertirse en el mejor alumno de matemáticas, se empeñaba en mantener el curso siempre ordenado y corría de su asiento cada vez que a la maestra se le caía el borrador.

Relata que era una mujer muy hermosa, por la que comenzó a sentir un sentimiento muy profundo. Recuerda que simplemente dejó fluir lo que sentía con esas letras. Elvis nunca tuvo el valor de cantarla en la escuela.

El artista dice estar de acuerdo que para interpretar el género de la bachata hay que tener un sentimiento profundo, y saberlo transmitir al público, al punto que en el país se le denomina música de “amargue”. “Cada canción que escribo tengo que sentirla profundamente”, confiesa.

La soledad le inspira

Los momentos de soledad, luego de haber vivido una gran experiencia en un escenario, tras un exitoso concierto o divertida fiesta, es cuando se le despierta la musa a Elvis Martínez, pues fue así, tras una presentación, en un hotel, tirado en una cama y mirando hacia el techo nació el éxito “Llorarás”

“Todos tenemos nuestros momentos de soledad, siempre las canciones las he escrito cuando estoy de gira. Para cualquier artista las giras son un poco solitarias y es que después que tu bajas de un escenario, después de los aplausos, todas esas satisfacciones, llegas al hotel y ves que no hay nadie, en ese momento nacen mis canciones”, revela.

De este tema cuenta que escribe por situaciones que le suceden a los amigos, a familiares e inclusive con situaciones que observa en el público desde el escenario.

El artista define a “Llorarás” como una canción profunda y agrega que es un éxito que ha permanecido al igual que “Maestra” en el gusto popular, consumida actualmente por una nueva generación, gracias a que hoy el público tiene sus propios medios para seleccionar las canciones que desea escuchar.

Entiende que esto ha beneficiado grandemente a los autores de letras, en su caso, el 90 por ciento de las canciones que interpreta las ha escrito él, esa es una de las razones por la que asegura sentirse realizado.

“Lo doy todo por ti”

Elvis no tiene muy claro hasta dónde es capaz de llegar por amor, lo que sí sabe es que la relación amorosa siempre la ha basado en el respeto, y es la respuesta que tiene cuando se le preguntó sobre la bachata “Lo doy todo por ti”.

Fue una historia que nació cuando sintió un amor a primera vista, pero prefirió cambiar el título. Aún vivía en San Francisco de Macorìs, y era un joven romántico que parte de su pasatiempo era escribir canciones.

Elvis se considera un intérprete en con todas sus facetas, revela que es de los artistas que sufren cuando ve a una mujer o a un hombre llorar por alguna de sus canciones. Cuenta que, en ocasiones, tiene que voltear la cara y parar porque se le entrecorta la voz,

“Primero estoy sintiendo un sentimiento por interpretar el tema y también ver a esas personas sufriendo, consumiendo ese mensaje… no es fácil ver a una fanática llorar por cosas que te movieron a escribir una canción, me da mucha tristeza”.

El popular cantante está consciente que el público paga para verle ofrecer un show completo, por eso Elvis es pura energía cuando sube al escenario. “Es mi responsabilidad que la gente se divierta, aunque esté roto en ese momento”.

“No te vayas”

El Camarón llevaba tres meses de gira en Ecuador y lo embargó la tristeza que le generaba la soledad. Fue en ese tiempo que escribió el éxito “No te vayas”.

“Escribí esta canción porque en ese momento de soledad me hacía falta todo. Es una canción de amor pero refleja en ella mi soledad”.

La siguiente bachata “Dile” la escribió Elvis Martínez en el sector Los Cerros de Gurabo, en Santiago. “Yo le canto al amor, al desamor… Dile es una canción muy real, que la gente se identifica con ella porque todos, en algún momento, pasamos por un momento así”, sostiene.

Otra fuente de inspiración para Elvis son las situaciones que observa desde el escenario con el público que asiste a sus presentaciones.

También escribe de situaciones que le han pasado a amigos y familiares, pero nunca ha escrito una canción por encargo.

“En cada canción que hago tiene que haber un trocito de mi vida, pero también me consumo lo que le acontece a los demás, ahí está el éxito, hay que escribir canciones para la gente”.

Así nació el éxito “Bailado con él”, durante una presentación observó a una chica como dejó a su pareja para bailar con otro hombre, revela que escribió lo que pudo haber sentido su pareja.

Antes de despedirse Elvis Martínez revela que este verano terminará cumpliendo la promesa que le hizo a los cibaeños de presentar un concierto multitudinario.

El artista adelanta que trabaja en toda la logística y producción del evento que anunciará en los próximos meses.

Por esa razón se irá a una gira por Europa y regresará para el montaje del gran evento. Luego regresa de gira a Estados Unidos para volver a tocar en el país en diciembre del 2025.