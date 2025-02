Lo mejor de la 67ª edición de los premios Grammy

La 67ª edición de los premios Grammy sirvió para rendir tributo a los bomberos que combatieron las intensas llamas que acecharon a Los Ángeles en enero, y celebraron lo mejor de la escena con deslumbrantes presentaciones.

También hubo momentos políticos con los artistas abordando temas que dividen a Estados Unidos, semanas después del regreso del republicano Donald Trump a la Casa Blanca.

Estos fueron algunos de los momentos que marcaron la gala más importante de la música:

oche política

Migración, diversidad, sistema de salud, asuntos de género: la noche más importante de la música no fue indiferente a los temas que polarizan a la sociedad estadounidense.

Shakira dedicó su Grammy al álbum de pop latino a "mis hermanos y hermanas inmigrantes" en Estados Unidos, donde el presidente Trump ha prometido deportaciones masivas.

"Ustedes son amados, tienen valor y siempre pelearé con ustedes", agregó la colombiana.

"Este no es el momento de silenciar a las voces de la diversidad que hemos visto en el escenario", dijo Alicia Keys, al recibir el premio honorífico Dr. Dre al impacto global.

"DEI (acrónimo para diversidad, equidad e inclusión) no es una amenaza, es un don", comentó.

"Cuando las fuerzas destructivas tratan de quemarnos, nos levantamos de las cenizas como un ave fénix".

Lady Gaga utilizó su espacio para defender a la comunidad queer, en tanto que Chappell Roan abogó porque las disqueras ofrezcan mejores condiciones contractuales, incluyendo beneficios como seguros de salud, para sus artistas.

Nuevos talentos

Los talentos emergentes dominaron la escena de los Grammy. Sabrina Carpenter deleitó a la audiencia con sus éxitos "Please Please Please" y "Espresso", en una actuación con estética retro en la cual incluso mostró sus pasos de claqué, mientras que la princesa del medio oeste, Chappell Roan, dio rienda suelta a su extravagancia para interpretar "Pink Pony Club".

Otros candidatos a la codiciada categoría al mejor artista revelación se alternaron en un medley que arrancó aplausos y baile.

De Benson Boone, y sus piruetas, a Shaboozey, y su pegajoso country "A Bar Song (Tipsy)", pasando por el rítmico Teddy Swims y la imponente voz de Raye, hasta la enérgica actuación de la rapera de Florida Doechii que levantó a todo el mundo de la silla.

Las mujeres negras brillan

Fue una noche histórica para las mujeres negras. Beyoncé finalmente se alzó con el Grammy al álbum del año por su "Cowboy Carter", un sentido y profundo trabajo que abarca varias géneros, incluyendo el country.

El triunfo supo a reivindicación para la artista más nominada y más premiada por la Academia de la Grabación, quien sin embargo nunca había conquistado este reconocimiento.

Con el gramófono, se convirtió este domingo en la cuarta mujer negra en vencer en la categoría.

Doechii, por su parte, se llevó el trofeo al mejor álbum de rap, alzándose como la tercera mujer en triunfar en esta categoría.

"Tantas mujeres negras allá afuera que me ven ahorita, y quiero decirles ¡puedes lograrlo!", comentó al recibir la estatuilla.

"No permitas que nadie proyecte en ti estereotipos, que te digan que no puedes estar aquí, que eres muy negra, o que no eres lo suficientemente inteligente, o que eres muy dramática o muy ruidosa".

La fuerte

Cuando los organizadores de los Grammy decidieron seguir adelante con la gala tras los incendios forestales que acecharon a Los Ángeles, quisieron reconocer el sufrimiento que sufrió la capital del espectáculo, con una treintena de muertos en los fuegos que ardieron durante semanas.

La gala fue un merecido homenaje a la resistencia de la ciudad, a los primeros en responder y a los artistas que consideran a la ciudad de Los Ángeles como su hogar.

El líder de los Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, y su baterista, Chad Smith, subieron al escenario para presentar un premio, y ofrecieron unos compases a capella del gran éxito de la banda de Los Ángeles "Under the Bridge".

Lady Gaga y Bruno Mars cantaron una versión de "California Dreamin'", un clásico de los Mamas and the Papas, mientras que Billie Eilish se puso una gorra de los Dodgers, el equipo de béisbol angelino, para su actuación.

A lo largo de la retransmisión, se mostró en pantalla un código QR que instaba a los espectadores a hacer donaciones para ayudar a las víctimas del incendio. Se recaudaron siete millones de dólares, según el presentador Trevor Noah.

Y cuando un grupo de bomberos de Los Ángeles subió al escenario para presentar el último premio de la noche, el Álbum del año, que ganó Beyoncé, se llevó una prolongada ovación.

Quincy Jones

Los Grammy siempre ofrecen emociones, y esta edición guardó un momento especial para el legendario Quincy Jones, fallecido el año pasado, dando un repaso a canciones que contaron con el toque del talentoso productor.

Cynthia Erivo entonó, junto a Herbie Hancock, una poderosa versión de la balada de Frank Sinatra "Fly Me To The Moon".

Luego, vino una interpretación de "We Are the World", harmónica en mano, a cargo de Stevie Wonder y Laney Wilson.

Janelle Monáe, vistiendo un traje y mocasines con medias de brillantes, evocó al fallecido Michael Jackson al cantar su éxito de 1979, "Don't Stop Till You Get Enough", actuación durante la cual incluyó además el inolvidable paso lunar del astro del pop.

"En sus 91 años, Q llegó a un sinfín de vidas, pero tengo que decir que cambió la mía para siempre", dijo el actor Will Smith. "Ustedes probablemente no sabrían quien es Will Smith si no fuese por Quincy Jones".