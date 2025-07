Feria Mundo Anime: 14 años celebrando la cultura japonesa a través del anime

El anime en Latinoamérica no fue una simple moda: se convirtió en un símbolo generacional, una identidad compartida que marcó profundamente la cultura popular desde la llegada de la televisión abierta.

Series como Astro Boy, Candy Candy, Saint Seiya, Dragon Ball o Sailor Moon no solo cautivaron con su estética visual, sino que conquistaron corazones con historias cargadas de emociones, abordando temas universales como el amor, la pérdida, la justicia y la muerte, resonando con una sensibilidad profundamente latina.

Todo este mundo comenzó a extenderse hasta llegar a eventos multitudinarios como la Feria Mundo Anime, donde miles de personas disfrutan de este mundo cultural donde reina la ilustración, los dibujos animados de estilo japonés, el manga, los videojuegos y el cosplay.

Feria Mundo Anime

Esta convención que tuvo sus inicios en el año 2010, para ese entonces fue un evento pequeño realizado en el Centro Dominico Alemán que tuvo una asistencia masiva, desde entonces cada verano la FMA regresa con nuevas propuestas para hacerles vivir una experiencia única a quienes disfrutan de la cultura geek, el anime y el manga, este año dedicada al anime My Hero Academy.

Ivan Cleto, uno de los organizadores de esta magnífica convención explica que uno de los mayores retos que ha enfrentado la convención a través de los años ha sido encontrar apoyo en los patrocinadores, personas que logren comprender que si existe un público masivo que consume este tipo de producto.

“El gran reto para nosotros creando esta convención de anime ha sido encontrar el apoyo de patrocinadores y de personas que se comprometan con el evento y que vea el potencial que tiene el evento y que que sepan que hay personas que consumen este producto, hay personas también que que disfrutan de la anime y no solamente jóvenes, sino familias enteras completamente, adultos también”, expresó Ivan Cleto uno de los organizadores de la feria.

Cleto también explica que al hablar de anime se habla desde tiempo atrás; todo un universo que engloba esta cultura, pero en cuanto al apoyo económico, anteriormente la FMA se costeaba con fondos personales. “Ahora es que hay un poco más de apoyo y estamos super agradecidos con todos nuestros patrocinadores, tanto los que han confiado desde años atrás y los que han decidido apoyarnos este año. Pero todavía falta más apoyo para desarrollar algunas ideas a una alta escala”

Christian Diaz, el coorganizador de este evento indicó que lo más satisfactorio de la convención es superarse cada año; además de que vivir los dos días de la convención es algo mágico y una experiencia fuera de serie.

Ary, una de las cosplayers del evento aseguró que ir a FMA es como estar en un universo paralelo, ya que es un lugar donde las personas pueden expresar su arte sin temor a ser juzgados.

“Cada vez que vas a una convención como la feria Mundo Anime, tú sientes que estás en un universo paralelo; que estás prácticamente en un sitio mágico, anteriormente yo iba como espectadora; y recuerdo que literalmente era un lugar donde podías ser tú sin que te juzgaran por ser un rarito, o un otaku. Pero ahora ver anime se ha popularizado y algo normal, eso es bueno, pero anteriormente era como encontrar nuestro mundo especial”, expresó la cosplayer Ary.

Juan Neder y Christian Diaz, indicaron que a partir de este momento la FMA ya ha logrado un primer contacto, lo que dará paso a una internacionalización, por lo que brindará la oportunidad de que más mangakas japoneses y editoriales asistan a la convención en los años siguientes.

“La mentalidad japonesa es así, hasta que no saben quién eres tú y no te ven y hay una experiencia que yo fui, me gustó,… no son muy abiertos, hasta que no haya una experiencia, donde ellos vengan y se sientan a gusto, hasta que no saben quien eres tú ellos no dan el primer paso… Pero lo más importante es que los japoneses no se imaginan que de este lado del mundo hay todo un mundo paralelo donde la gente consume Anime y puede conseguir los mangas acabados de salir del mercado”, expresó Juan Neder.

Novedades que trae FMA para este 2025

La convención que se estará llevando a cabo los días 2 y 3 de agosto en el salón de convenciones del centro comercial Sambil y traerá invitados internacionales como el mangaka japonés Yuji Shiozaki, autor del famoso manga ecchi ikkitousen, la figura clave del editorial Shōnen Gahōsha quien también estarán presentes en el evento por primera vez.

Desde tierras mexicanas, se une el reconocido actor de doblaje Juan Carlos Tinoco, famoso por prestar su voz a personajes como Thanos (Marvel), Jiren (Dragon Ball Super) y Omni-Man (Invincible). Tinoco estará presente en paneles donde compartirá su trayectoria profesional, además de participar en sesiones fotográficas y firmas de autógrafos.

Por su parte, desde Filipinas aterriza Prince de Guzmán, figura destacada del cosplay latinoamericano y fenómeno en redes sociales con millones de seguidores. Su participación incluirá espectáculos interactivos, roles como jurado en concursos y exclusivas sesiones de fotos Polaroid junto al público. Es célebre por su talento al encarnar personajes del anime y la cultura pop con un estilo artístico y original.

Una zona gamer

Para los que disfrutan cada año de los torneos de videojuegos; esta edición de Feria Mundo Anime trae consigo un espacio exclusivo para la zona Gaming, más espacioso con consolas y computadoras de alta potencia donde los jugadores podrán demostrar su potencial en los torneos de Mortal Kombat, Super Smash y otros.

“El área de videojuegos en esta ocasión está en otra parte, en un salón más espacioso y confortable para que la comunidad gaming se sienta más confortable. Además de que los torneos se transmitirá por pantallas grandes. Los torneos serán de Mortal Kombat, Super Smash Brothers entre otros…”

Los premios más atractivos son dos computadores gamers valorados en 85 mil pesos para los ganadores de los torneos, mientras que para el concurso cosplay el primer premio está valorado en 40,000 mil pesos.