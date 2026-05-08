Organizaciones sindicales llaman a ampliar la seguridad social durante foro internacional

Representantes de las organizaciones sindicales, junto a grupos sociales nacionales y de Guatemala, exhortaron este viernes al Estado dominicano a promover una reforma de la seguridad social más abierta, que garantice seguridad para trabajadores informales, migrantes y sectores excluidos del sistema.

Las organizaciones que participaron de este encuentro fueron la Confederación Nacional Unidad Sindical (CNUS), Confederación Autónoma de Sindicatos Clasistas (CASC) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), haciendo un llamado a mejorar la seguridad social del país, abriendo espacios a los trabajadores.

Este llamado fue hecho durante el Foro Político Internacional sobre Seguridad Social, donde diferentes centrales sindicales y movimientos sociales manifestaron la “Declaración Política de Santo Domingo”, enfocada en la transición de la informalidad a la formalidad y también al acceso universal a la seguridad social.

Las entidades indicaron que la seguridad social “debe dejar de ser una promesa limitada a sectores formales, y convertirse en una garantía efectiva para todas las personas trabajadoras, sin exclusión”.

Además, advirtieron que el proceso de reforma al sistema de seguridad social que actualmente se debate en el país no debe centrarse solamente en unos ajustes administrativos o económicos, sino en ampliar la cobertura y reducir las desigualdades sociales.

Indicaron que la mayoría de la población trabajadora se encuentra en situaciones de informalidad, es decir, sin oportunidad de protección frente a enfermedades, accidentes laborales, discapacidad, desempleo y vejez.

Esta situación afecta con mayor fuerza a mujeres, jóvenes, trabajadores migrantes y trabajadoras de casa.

Durante el foro

En el foro se denunció que muchas personas asociadas a la economía informal trabajan diariamente exponiéndose a riesgos laborales, violencia y acoso.

Las organizaciones sindicales sostuvieron que la transición de la informalidad a la formalidad necesita de voluntad política, fortalecimiento institucional y diálogo social efectivo, para que los sectores sociales puedan ser partícipes en la formación y evaluación de políticas públicas.

También hicieron un llamado al Congreso Nacional y a las instituciones responsables del sistema de seguridad social, para que apliquen medidas más precisas a trabajadores independientes, personas en movilidad humana y sectores precarios.