Abogados de D4vd buscan hacer públicas las pruebas en su contra por el asesinato de adolescente

Los abogados del cantante D4vd están presionando para que los fiscales presenten rápida y públicamente las pruebas que tienen en su contra por el asesinato de Celeste Rivas Hernández, una niña de 14 años de Lake Elsinore, California.

El joven de 21 años, cuyo nombre legal es David Burke, regresa el jueves a un tribunal de Los Ángeles para una audiencia, tan solo tres días después de haber sido acusado y declarado inocente de asesinato en primer grado, y siete meses después de que el cuerpo desmembrado de la niña fuera encontrado en su Tesla en Hollywood Hills.

En una medida poco común, está ejerciendo su derecho en California a que un juez decida, dentro de los 10 días hábiles posteriores a su comparecencia ante el juez, si existen pruebas suficientes para proceder a juicio.

Casi todos los acusados renuncian a este derecho, retrasan esta parte del proceso y esperan meses para llegar a esta etapa.

“Creemos que las pruebas reales demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández”, declaró el lunes ante un juez el abogado principal de la defensa, Blair Berk.

La fiscal adjunta Beth Silverman declaró ante el tribunal que la fiscalía estaría "muy contenta" de presentar sus pruebas y que se han recopilado "40 terabytes" de las mismas, los cuales pueden ser compartidos.

Una prueba clave salió a la luz el miércoles con la publicación del informe de la autopsia, realizado hace meses por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles. En él se indica que la muerte de Rivas Hernández fue causada por dos heridas penetrantes en la parte superior del cuerpo.

Burke, que permanece detenido sin derecho a fianza, también se declaró inocente de actos lascivos con una menor de 14 años y de mutilación de un cadáver. La fiscalía alega que había abusado sexualmente de Rivas Hernández durante al menos un año, desde que ella tenía 13 años, la asesinó cuando amenazó con denunciar la relación y desmembró su cuerpo unas dos semanas después.

La audiencia del jueves se celebra exactamente un año después del día en que, según las autoridades, se la vio con vida por última vez y acudió a la casa de Burke.

Un gran jurado secreto escuchó durante meses testimonios en el caso. Sin embargo, no había presentado cargos cuando el cantante fue arrestado la semana pasada . Su existencia se hizo pública en febrero, en un documento judicial presentado en Texas, donde los familiares de Burke solicitaron el rechazo de las citaciones para que testificaran.

Su abogado le dijo al juez el lunes que era este testimonio secreto lo que impulsaba a la defensa a intentar que se examinaran las pruebas.

No está claro si la presentación de pruebas comenzará en la audiencia del jueves o si el procedimiento se utilizará para programar la comparecencia de testigos en los próximos días.

Los padres de la niña, Jesús Rivas y Mercedes Martínez, hicieron su primera declaración pública sobre el caso el martes, describiendo a su hija como "una niña hermosa y fuerte a la que le encantaba cantar y bailar".

“La queremos muchísimo y ella siempre nos decía que nos quería”, dijeron. “La extrañamos profundamente. Lo único que queremos es justicia para Celeste”.

D4vd, que se pronuncia “David”, ganó popularidad entre los jóvenes fans por su fusión de indie rock, R&B y pop lo-fi. Se hizo viral en TikTok en 2022 con el éxito “Romantic Homicide”, que alcanzó el puesto número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. En 2023 lanzó su EP debut “Petals to Thorns” y un segundo trabajo, “The Lost Petals”.

Su álbum debut, “Withered”, fue lanzado hace un año, dos días después de la fecha en que los fiscales calculan que Rivas Hernández fue asesinado.