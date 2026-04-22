Atroz asesinato del que culpan a cantante D4vd, cuerpo de la adolescente quedó irreconocible

Una denuncia penal sostiene que el cantante D4vd mató a la adolescente Celeste Rivas Hernandez con un objeto punzante y desmembró el cuerpo unas dos semanas después.

Según la autopsia, presentaba heridas importantes en el torso, probablemente causadas por un objeto punzante. Su cuerpo se había degradado tanto que los examinadores ni siquiera pudieron determinar el color de sus ojos.

Celeste tenía brackets en el momento de su muerte y un tatuaje que decía “Shhh....” en la parte interna de un dedo, de acuerdo con el informe. Faltaban otros dos dedos, al igual que partes de sus brazos y piernas.

El informe de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles determinó que su muerte fue un homicidio; su publicación había estado bloqueada durante meses.

Un juez había ordenado no divulgar el informe en noviembre, a petición de las fuerzas del orden, después de que el cuerpo desmembrado y en descomposición de la niña fuera hallado en un par de bolsas en el maletero de un Tesla estacionado en Hollywood Hills en septiembre. Pero los fiscales aceptaron esta semana permitir su difusión.

David Anthony Burke, D4vd, comparece ante el juez el lunes 20 de abril de 2026 en Los Ángeles, donde se conoce si es culpable o inocente de asesinar a una menor de 14 años.TED SOQUI/POOL, VÍA AP

El cantante de alt-pop de 21 años D4vd, cuyo nombre legal es David Burke, fue acusado por el homicidio el lunes.

Se declaró no culpable de asesinato en primer grado, actos lascivos con una persona menor de 14 años y mutilación de un cadáver.

Los abogados de Burke sostuvieron que él no causó la muerte de Rivas Hernandez y que defenderán enérgicamente su inocencia.

Los fiscales alegan que mató a la adolescente porque ella amenazó con denunciar la relación sexual que comenzó cuando tenía 13 años y él temía que eso arruinara su carrera en ascenso.

El médico forense jefe del condado de Los Ángeles, el doctor Odey C. Ukpo, ha buscado enfatizar la independencia de su agencia respecto de las fuerzas del orden y hacer su trabajo lo más público posible desde que asumió el cargo hace tres años. Ha manifestado que no cree que sellar los informes del trabajo de su oficina ayude a las investigaciones y ha señalado que solo impondría restricciones a la publicación de los informes si una orden judicial lo obligara.

“Después de varios meses, agradezco que esta información ahora pueda difundirse, no solo al público, sino también a la familia en duelo que soporta esta pérdida. Es inconcebible que hayan tenido que esperar tanto tiempo para saber qué le ocurrió a su hija”, dijo Ukpo en un comunicado el miércoles.

El cantautor D4vd en un espacio para artistas del festival musical Coachella, el 18 de abril de 2025 en Indio, California.ARCHIVO DE AP

D4vd, que se pronuncia “David”, ganó popularidad entre los jóvenes fans por su mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. Se volvió viral en TikTok en 2022 con el éxito “Romantic Homicide”, que alcanzó el puesto número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. Publicó su EP debut “Petals to Thorns” y un segundo, “The Lost Petals”, en 2023.

Su primer álbum de larga duración, “Withered”, se lanzó hace un año, dos días después de la fecha que los fiscales estiman que Rivas Hernandez fue asesinada.