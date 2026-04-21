El rapero Tory Lanez pide 100 millones de dólares en demanda tras ser apuñalado 16 veces en prisión

El rapero Tory Lanez ha demandado al sistema penitenciario de California, alegando que nunca debió haber sido alojado con un compañero de celda que lo apuñaló 16 veces el año pasado.

Lanez, de 33 años, cuyo nombre legal es Daystar Peterson, presentó el martes una demanda federal en la que solicita 100 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios contra el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, así como contra el alcaide y los guardias de la prisión de Tehachapi donde se encontraba recluido.

La demanda alega que fue apuñalado 16 veces en la espalda, el torso, la cabeza y la cara en un "ataque no provocado que puso en peligro su vida" por el recluso Santino Casio, quien utilizó un arma improvisada. Lanez sufrió un colapso pulmonar y tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital, según la demanda.

Lanez está cumpliendo una condena de 10 años por dispararle en los pies a la estrella del hip-hop Megan Thee Stallion, tras un dramático y mediático juicio celebrado en 2022 en Los Ángeles.

Según las autoridades penitenciarias, fue atacado el 12 de mayo de 2025 por Casio, quien cumple cadena perpetua por asesinato en segundo grado e intento de asesinato en primer grado. Casio tenía antecedentes penales de 2008 por agresión con arma mortal por parte de un recluso y de 2018 por fabricación de arma mortal.

“La decisión de alojar a Casio con Peterson era un peligro conocido, o debería haberlo sido”, afirma la demanda. Alega que la respuesta de los funcionarios penitenciarios fue lenta y que no se utilizaron medidas especiales, como granadas aturdidoras o bombas de humo, para detener a Casio. Sostiene que la institución alojó a los dos hombres juntos a pesar de la “gran notoriedad pública” del rapero, lo que lo convertía en un objetivo.

No hay constancia de que Casio haya sido acusado por la agresión. El abogado que lo representó anteriormente no respondió a los mensajes en los que se le solicitaban comentarios en ese momento.

Lanez fue trasladado a otra prisión, la Colonia Penitenciaria para Hombres de California, en el condado de San Luis Obispo.

La demanda también alega que los acusados se apropiaron ilegalmente de sus cancioneros con letras inéditas que tienen un gran valor comercial futuro y se negaron a devolvérselos.

En respuesta a una solicitud de comentarios, el portavoz del Departamento de Correcciones, Ike Dodson, dijo que la agencia no hace comentarios sobre litigios pendientes.

La demanda fue reportada inicialmente por TMZ.

Lanez fue declarado culpable de tres delitos graves en diciembre de 2022: agresión con un arma de fuego semiautomática; posesión de un arma de fuego cargada y no registrada en un vehículo; y disparo de un arma de fuego por negligencia grave.

Un tribunal de California rechazó su apelación en noviembre.

Megan, cuyo nombre legal es Megan Pete, testificó en el juicio que en julio de 2020, después de que salieran de una fiesta en la casa de Kylie Jenner en Hollywood Hills, Lanez le disparó a los pies y le gritó que bailara mientras ella se alejaba de una camioneta en la que habían estado viajando.

Le extrajeron quirúrgicamente fragmentos de bala de ambos pies. No fue hasta meses después del incidente que identificó públicamente a Lanez como la persona que disparó el arma.

El canadiense Lanez, de 32 años, comenzó a lanzar mixtapes en 2009 y experimentó un aumento constante de popularidad, pasando luego a lanzar álbumes con grandes sellos discográficos, dos de los cuales alcanzaron el top 10 en las listas de Billboard.