En Santiago se comenta: el baile de Luis Abinader y Silvia Vela

No pude asistir a la inauguración de la Central Termoeléctrica Manzanillo, en Montecristi. La invitación decía 1:00 de la tarde y tenía otra en Santiago, de Cementos Cibao, ambas con el presidente Luis Abinader. Quienes podían se fueron en helicópteros, como el mandatario y varios funcionarios. Era imposible para nosotros llegar a tiempo.

Luego vi en este periódico y en las redes un vídeo donde el Presidente daba unos pasitos de baile con la música de la artista Milly Quezada. Le acompañaba la ejecutiva de Cemento Cibao, Silvia Vela. Ambos sincronizaban muy bien este merengue, que fue viral en las redes.

Allí, en esta apertura, participaron varios artistas reconocidos que llevaron alegría a los muchos invitados a esta termoeléctrica y se extendió pasada las cuatro de la tarde.

LA EJECUTIVA VIUDA DE HUÁSCAR rODRÍGUEZ

La señora Silvia Vela es una gran dama, vive en Santiago, es la viuda de Huáscar Rodríguez, hijo del propietario de Cementos Cibao, ya fallecido. Ella es colombiana y quedó como accionista de esta empresa.

Silvia es conocida en esta ciudad, por sus muchas inversiones en distintas empresas y por tener una amplia trayectoria social y gran sencillez, estuvo ese día viernes vestida muy elegante con un bello traje de varios colores de un diseñador internacional.

CEMENTO CIBAO

Concurrida y bien organizada la inauguración de la nueva línea de producción, de Cementos Cibao, en su sede en la carretera Baitoa, Palo Amarillo, donde estuvo el Presidente Luis Abinader y la vice presidenta, Raquel Peña.

En el acto habló la vicepresidenta de la empresa, Raysa Rodríguez y Víctor Bisonó, Ito, ministro de vivienda, destacando el impacto positivo para el sector construcción.

Allí estuvieron varios y selectos invitados en este gran encuentro, el expresidente Hipólito Mejía y su hija Carolina, varios ministros, el doctor Leonardo Aguilera, el senador de la provincia, Daniel Rivera, el Alcalde de la ciudad, Ulises Rodríguez, entre otros.

CÓCTEL

Interesante todo lo que ocurrió en este gran evento, donde asistieron celebridades de la ciudad corazón, empresarios, caballeros y damas muy bien vestidas para la ocasión.

El mandatario llegó más tarde de lo previsto, luego partió hacia Montecristi a la inauguración de la planta termoeléctrica y los demás participamos de un entretenido cóctel, degustando diferentes bebidas y picaderas, dialogamos de varios temas.

Allí estaban las hijas del fundador de Cementos Cibao, incluyendo mi estimada Amelia Rodríguez y su esposo el general Amílcar Fernández. Nos ofrecieron maravillosas atenciones. Hasta la próxima.