Yailin tras salir de la cárcel: "Este proceso me marcó, me dolió, pero también me transformó"

Tras salir de la cárcel, la cantante urbana Yailin la más viral publicó un comunicado agradeciendo a sus fanáticos por apoyarla mientras estuvo detenida y expresando lo que sintió al estar privada de su libertad.

“Hoy no escribo desde la perfección, escribo desde lo vivido, desde lo que dolió... y también desde lo que me levantó. Quiero darle gracias, primero, a Dios por darme la fuerza que muchas veces sentí que no tenía. A mis abogados, gracias por no soltarme, por luchar por mí y por sacarme de ese lugar donde mi voz parecía apagarse... hoy estoy aquí también gracias a ustedes”, inició diciendo “La más viral”.

La intérprete de “DM” aseguró que “este proceso me marcó, me dolió, pero también me transformó. Hoy camino más fuerte, más consciente y con el corazón lleno de gratitud. Porque incluso en medio de la tormenta, encontré amor, apoyo y razones para seguir. Gracias por ser parte de mi historia... esto apenas comienza”.

Se recuerda que una jueza del juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este dispuso la libertad de la artista Jorgina Guillermo Díaz, nombre de pila de la urbana, tras el pago de una garantía económica.

La artista fue arrestada el martes y se le ocupáron dos armas de fuego en el interior de un vehículo de su propiedad, durante un operativo realizado en el sector Los Mina, Santo Domingo Este.

La magistrada Karen Casado Minyetty tomó la decisión y le impuso el pago de una garantía económica de 500 mil pesos, a través de una compañía aseguradora como medida de coerción.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, la imputada fue apresada por agentes de la Policía Preventiva y del DICRIM en la calle Aris Azar, mientras se encontraba en un vehículo marca Lamborghini, verde, placa Z007935.

El documento de los fiscales señala que a la imputada se le ocuparon en el interior del vehículo una pistola marca Glock 19, quinta generación, con selector de disparo, cargador y dos cápsulas, y una segunda pistola marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.

"La solicitud de medida de coerción expresa que el pasado 24 de marzo, alrededor de las 11:14 de la mañana, Guillermo Díaz fue sorprendida, junto a un grupo de personas, ingiriendo bebidas alcohólicas en la calle Aris Azar, del citado sector", indica un comunicado de prensa de la Procuraduría General de la República enviado este jueves.

"El Ministerio Público le ha otorgado al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 43-B, 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados en perjuicio del Estado dominicano", señala el referido documento.