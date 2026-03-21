Jochy Santos protagoniza emotivo momento al entregarle Gran Soberano a su madre

“Le traje su Soberano ahí, doña. Eso es suyo”, fueron las emotivas palabras que pronunció Jochy Santos al entregarle el Gran Soberano a su madre, doña Alina Marte.

“¡Ay, qué bello! ¡Ay, Dios mío! Eso es tuyo, ay, pero qué belleza y lo que pesa. Espérate, que eso pesa mucho y se me cae”, decía doña Alina al sostener el galardón, mientras Santos esbozaba su risa tan peculiar.

El destacado locutor y presentador dominicano fue honrado la noche del pasado miércoles por la Asociación de Cronistas de Arte tras recibir el Gran Soberano de los Premios Soberano 2026.

Jochy Santos, se inició en la radio hace 50 años, en 1975, y desde entonces su filosofía es que “aunque pasen los años, la risa siempre será la medicina del alma”.

En la actualidad conduce su espacio de televisión “Es Temprano Todavía”, en Color Visión y el programa radial “El Mismo Golpe con Jochy”, a través de Zol FM.

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Su nombre se vuelve inmortal, no solo por lograr destacarse en los medios de comunicación, sino por su legado al servir de escuela para las nuevas generaciones, con impulso de su plataforma para talentos locales como Aquiles Correa, Hony Estrella, Irving Alberti, Diana Filpo, Raulito Grisanty, JR Acosta, Raymond Ortiz, Félix Tejeda (Ñonguito), Gerald Ogando, Albert Mena y otros tantos. También personajes como Federico, doña Chicha y Doble J.