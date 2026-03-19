Jochy Santos: el muchacho del sector Don Bosco que se estableció como un soberano de la comunicación

La vida de niñez y juventud de Jochy Santos no tuvo mayores tropiezos. Fue un niño feliz que se crió en el ambiente de los sectores capitalinos Don Bosco, Miraflores y San Carlos, tras la caída de la dictadura trujillista en el país.

El muchacho no tenía esos grandes sueños profesionales, pero uno lo alentó siempre: ser locutor. Y lo logró. De tal manera que su nombre quedó inmortalizado desde la noche del miércoles 18 de marzo cuando la Asociación de Cronistas de Arte le otorgó el Gran Soberano de los Premios Soberano 2026.

Ya entrada a la juventud, Jochy Santos trabajaba en una empresa naviera cuando el periodista y locutor Carlos T. Martínez lo invitó a ser parte de su programa radial “Panorama farandulero y algo más”, en 1985. Ya su relación con la radio, como control, venía desde años antes.

“El locutor no era bien visto por la sociedad, pues se entendía que era un tipo bohemio, un bebe romo en los patios, era el concepto del locutor, pero desde muchacho era lo que siempre me gustaba”, llegó a decir Jochy.

“En el programa de Carlos T. ya empezaba a escribir, cosas de relajo, con notas de farándula, pero eso me abrió las puertas para trabajar con Freddy Beras Goico”, comentó.

Freddy era fijo oyéndolo en el programa de radio y de ahí surgió la relación con él. Antes de ir a la pantalla, su primer trabajo fue como productor del programa televisivo “Con Freddy y Yaqui”.

Luego se fue a trabajar con Freddy, en producción (no frente a las cámaras), en el programa “El Gordo de la Semana”.

Entonces ahí es que se junta con J. Eduardo Martínez, quien era contable en una agencia de publicidad, pero tenía inquietudes de locución, para la realización del espacio “El show de la noche”, a través de Teleantillas.

“J. Eduardo es quien me dice que nos inventemos un programa de televisión nocturno y ahí es que comienza “El show de la noche””, recuerda.

Sobre el tema abunda: “Fuimos a todos los canales con la propuesta de un programa a las 11:00 de la noche y nos decían que no, pero tuvimos la suerte de que el gerente de producción de Teleantillas era Juan Carlos Pichardo (el papá), que era amigo y nos abrió las puertas”.

“Hicimos algunos programas de amanecida, que empezábamos a las 11:00 de la noche y terminábamos al otro día, a las 8:00 de la mañana y terminábamos con un cocinao”, rememora sobre esa época en Teleantillas.

Fue tan impactante lo que ocurrió con “El Show de la Noche” que ya en pocos meses Freddy Beras Goico salió con Punto Final y Milton Peláez con su programa por Rahintel.

El programa Punto Final entró en competencia y terminó doblándole el pulso a Jochy y a J. Eduardo, quienes desistieron de seguir en Teleantillas.

“Simple y llanamente ocurrió que Punto Final empezó a darnos ahí… Freddy tenía por ejemplo a Paloma San Basilio y nosotros teníamos a Félix Cumbé”, explica.

De ahí pasó a Televisa, al principio de los años 90 en “El show del mediodía”, además de “Cuentos y cantos”.

A mediados de los años 90 también inició el programa “Botando el golpe”, junto a Luisín Jiménez. Tras la ruptura con él se estableció "El mismo golpe".

En cambio, en televisión, su propio programa, "Divertido con Jochy", salió al aire por primera vez el 18 de septiembre de 1999. Su primera casa fue Telecentro (Canal 13), donde permaneció hasta el año 2004. De ahí pasó a Telesistema (Canal 11), hasta agosto de 2014 cuando se fue a Telemicro (Canal 5), hasta 2019.

En marzo de 2024 regresó para una temporada especial de 12 episodios que concluyó en junio del mismo año a través de Color Visión.

"Divertido con Jochy" fue un referente hasta su salida en 2019 y forma parte del historial de 50 años de Jochy en los medios de comunicación.

La noche del miércoles, al subir al escenario de la sala Carlos Piantini a recibir el Gran Soberano, Jochy agradeció a Dios, a su familia y equipo de trabajo: “Justamente recibir este premio en el día de hoy, que cumple años nuestro programa de radio, que empezó un día como hoy hace treinta años”. Y su mensaje final: “Que por favor la comunicación en nuestro país haya un poquito más de nivel y respeto”.

Jochy Santos se inició en la radio hace 50 años, en 1975, y desde entonces su filosofía es que “aunque pasen los años, la risa siempre será la medicina del alma”.

Además de su voz y su dinámica forma de conducir programas, en la memoria de miles de dominicanos está grabada su peculiar risa (ja, ja, ja, ja), que cada tarde sobresale en medio de los temas que tratan en el programa radial “El Mismo Golpe con Jochy”, a través de Zol FM.

En la actualidad conduce su espacio de televisión “Es Temprano Todavía”, en Color Visión.