Incidente entre reclusos deja dos heridos en la cárcel de Najayo

Un incidente ocurrido la noche del jueves en el Centro Correccional Najayo 20, San Cristóbal, dejó un saldo dos reclusos heridos, según informó la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).

La entidad explicó que el personal de seguridad controló el incidente suscitado entre cinco privados de libertad por alegadas disputas internas.

Los privados de libertad involucrados en la riña son: Alexander Javier Ventura Castro, Carlos Manuel Flete, Luis Junior Martínez Lorenzo, Robert Cedeño y Delvin Yornanny Santana. Estos dos últimos fueron movilizados a un centro de salud, por las lesiones que presentan.

La directora del CCR Najayo 20, Yadira de los Santos Valdez, explicó que a las 08:20 p.m., se produjo una pelea entre cinco internos alojados en el M1 p3, y las causas de la misma se encuentra en proceso de investigación a los fines de establecer responsabilidades y tomar las medidas disciplinarias correspondientes.

“Ante el hecho adoptamos las medidas precautorias y de control según el protocolo de convivencia y seguridad penitenciaria, reubicando y aislando temporalmente a los otros tres internos involucrados en el incidente, así como dando continuidad a la normalidad y el descanso de los privados de libertad en los demás alojamientos del tercer piso del edificio M1”, explicó de los Santos Valdez.