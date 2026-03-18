Jochy Santos, el Gran Soberano 2026

Con casi 50 años de trayectoria, el animador y locutor Jochy Santos recibió el máximo galardón de Premios Soberano 2026: el Gran Soberano.

La presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), Marivell Contreras y Luis Álvarez, vicepresidente de la Cervecería Nacional Dominicana, le entregaron la estatuilla al veterano comunicador, creador del programa de radio "El Mismo Golpe" y "Divertido con Jochy".

Jochy agradeció la distinción y la dedicó a su familia y a sus compañeros de trabajo.

Señaló que no había un mejor día para recibir el premio que hoy, ya que justo hace 30 años, un 18 de marzo, comenzó su programa de radio.

En sus breves palabras, Jochy Santos pidió un poquito más de nivel y de respeto en la comunicación en República Dominicana.

"Y me mensaje final que la comunicación de nuestro país como que haya un poquito más de nivel y de respeto. Eso es lo único que yo pido, así que gracias de corazón. Buenas noches y seguimos pa´lante", señaló el galardonado.

El veterano presentador y productor de televisión Jochy Santos al recibir la estatuilla del Gran Soberano 2026Glauco Moquete/LD

De manera natural, Santos se ha convertido en un descubridor de talentos por excelencia. En su programa “El Mismo Golpe” (Zol FM) se han desarrollado talentos como Aquiles Correa, Diana Filpo, Hony Estrella y Albert Mena, quienes hoy en día son figuras reconocidas dentro de los medios de comunicación del país.

Santos inició en la televisión en el año 1984 con "De Noche" junto a Freddy Beras Goico y Yaqui Núñez del Risco. Luego, en 1987, lanzó el popular "El Show de la Noche" junto a J. Eduardo Martínez.

El presentador, a quien se le define como “el más divertido de la radio y la televisión dominicana”, es el conductor de “El Mismo Golpe”, que de lunes a viernes llega a miles de oyentes, a través de Zol 106.5 FM. y también conduce su espacio de televisión “Es Temprano Todavía”, que se transmite desde hace cinco años los martes en Color Visión.

En 2019, "Divertido con Jochy" salió del aire tras su creación en 1999, pero regresó domingo 3 de marzo 2024 con una edición de 14 programas.