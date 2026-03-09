Isaura Taveras dice pidió a Juan Carlos Albelo borrar una entrevista suya y agradece a Clarissa Molina

Isaura Taveras reveló que pidió a Juan Carlos Albelo la eliminación de una entrevista suya publicada en el canal de YouTube de "Trayectoria RD", como parte de una serie de relatos sobre los concursos de belleza.

Durante su intervención en "Juego de Damas", la comunicadora explicó que, a raíz de las acciones legales que tomó su colega en contra del productor, ella pudo evitar que el contenido "malintenciado" obtuviera mayor trascendencia.

"Yo le agradezco a Clarissa Molina, quiero darle las gracias, a próposito de su accionar, esto sirvió en beneficios de otros que también estuvimos colocados en esa posición, de entrevistas malintencionadas, editadas en contra la dignidad humana y el buen nombre de las personas, gracias Clarissa", expresó.

"Envié mi carta y afortundamente Juan Carlos Albelo bajó de su canal de YouTube la entrevista que me realizó, la cual editó en algunos momentos de la entrevista que decía cosas que en su momento no me las dijo de frente y editó respuestas que en ese momento sí las di pero él no las subió", precisó.

"Yo lo estoy diciendo ahora, como buena productora, ya la entrevista está abajo y usted no podrá verla, pero si lo decía la semana pasada usted iba a lograr su objetivo, pero conmigo never lindo", concluyó.