Juan Carlos Albelo dice que Sophinel Baéz autorizó la publicación de su entrevista

El productor de "Trayectoria", Juan Carlos Albelo, desmintió a la modelo Sophinel Báez tras la polémica entrevista donde acusó a Clarissa Molina de aceptar una reunión en una habitación de hotel con un patrocinador para ganar la corona de Miss República Dominicana 2015.

Báez, quien representó a San Francisco de Macorís y quedó como primera finalista del certamen, emitió un comunicado para disculparse con Molina y afirmar que Albelo publicó el contenido sin su autorización cuatro años después de haber sido grabado.

Por su lado, Albelo mostró este jueves las conversaciones que, según él, sostuvo con Baéz antes de la publicación del audiovisual que corresponde a una serie de relatos sobre los concursos de belleza.

"Ella sí me autorizó, que ella sabía que iba a salir y que ella no me había dicho nada hasta que esto explota de la forma en que explota. Entonces, es lo que quiero dejar claro. Si ella me hubiera dicho que no, yo no lo hubiera publicado porque eso es algo básico", explicó Albelo en su programa en "Faia Radio".

Se recuerda que Molina desmintió las declaraciones de Báez, a quien amenazó con demandar.

Durante su comversación con Albelo, Báez también mencionó que Dayanara Torres estuvo de como jurado del concurso en esa ocasión y le dijo que la corona era para ella, sin embargo, la Miss Universo boricua negó el señalamiento.