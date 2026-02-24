Nodal responde a Cazzu por sus críticas a la canción “Rosita”

Tras Cazzu molestarse por la canción "Rosita", de sus colegas Rauw Alejandro, Jhay Cortez y Tainy, su expareja Christian Nodal reaccionó con un mensaje, donde expresa que la rapera tiene “indignación selectiva” y no debe utilizar a su hija cada vez que algo no le guste.

“Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido ´como Christian Nodal`. Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo y me atrevo a decir que hasta un tono de burla a mi fama de alma enamorada", inició diciendo el artista en su canal de Instagram.

Nodal aseguró que el tema no es un ataque ni una declaración moral, sino “una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres y exageraciones todo el tiempo. Estamos hablando de una canción para perrear en pleno 2026, no un tratado de ética y filosofía”.

El artista, quien comparte a su hija Inti, de dos años, con la rapera argentina, expresó que le cuesta entender la “selectividad de la indignación”.

Christian dijo que Cazzu “puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo. Puede usar y compartir escenario con uno de los compositores de ´Rosita´, que me dejó bien entendido que era imperdonable por la historia que seguramente no contará, pero una referencia musical de parte de sus colegas se convierte en traición”, indicó el mexicano aunque sin especificar nombre. Sin embargo, uno de los compositores del controversial tema es Bad Bunny, con quien Cazzu compartió escenario recientemente en Argentina.

Christian Nodal reaccionó con un mensaje, donde expresa que Cazzu tiene “indignación selectiva", tras molestarse por la canción "Rosita", de sus colegas Rauw Alejandro, Jhay Cortez y Tainy.Fuente Externa

El intérprete de “Si nos dejan” expresó que un tema tan sensible como la maternidad no se debe utilizar a la ligera y mucho menos utilizar a su hija cada vez que algo no gusta. “Ella no es argumento, no es símbolo, no es bandera. Es mi bebé”, resaltó.

Añadió que “Mencionar públicamente a nuestra hija solo fortalece la historia inventada, más no arregla nada”.

Dejó claro que si tal como Cazzu lo planteó, la situación le está afectando a niña “ni mi número ni mis intenciones han cambiado. Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada”.

Nodal aseguró que el tema no es un ataque ni una declaración moral, sino “una comparación típica dentro del género.Fuente externa

Reacción de cazzu

A través de su cuenta de Substack, Cazzu confirmó su disgusto con “Rosita”, tema en el que sus intérprete, según ella, aplauden e intentan reivindicar el comportamiento de su expareja y padre de su hija con la frase: 'Yo me dejo y me caso contigo a lo Christian Nodal'.

“Pero para los que aún no despiertan, pensemos juntos lo que me arde… ¿Una separación? ¿Un engaño? ¡Vamos! No soy tan básica. Básicos son los camaradas que por encima de la empatía eligen la reivindicación. Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mi a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue?”, sentenció.

“Primero madre, después la dueña de unos ovarios enormes que se hinchan y escupen sangre. Después la de ese título que les gusta ponerme y por último… Julieta. La chica con convicciones e ideales que bien conocen. ‘Se hace la víctima’ ¿Víctima yo? ¿Ustedes me vieron? ¿Vieron mi cuerpo sexualizado y mis tatuajes bélicos? ¿Vieron lo que soy? ¿Lo que digo, lo que canto?… Nunca podría ser una perfecta víctima, ni aunque lo fuera. Para el estándar del patriarcado, yo debería haber ardido hace un buen rato”, puntualizó.

En el escrito titulado "Tiradera", la artista también se refirió al apoyo entre los hombres y defendió a su hija Inti, a quien considera "han abandonado" y es la "verdadera víctima" de la situación.

Asimismo, Cazzu señaló un tuit de Rauw Alejandro reaccionando a su primera indirecta tras escuchar la canción y llamó al puertorriqueño "tibio".

“‘El chisme vende más que el arte’ twittea uno, como si copiara y pegara el primer pensamiento que tuve. Lo dice como si no fuese exactamente lo que hicieron y como si él no fuese parte, se percibe outsider. No lo dijo él, por eso es inocente. He aquí el primero de los efectos de la camaradería masculina ‘voy a pararme a tu lado y a observarte cometer el crimen sin decir nada, total no será mi crimen’. La tibieza, un gran enemigo del bien”, afirmó.

Y continuó con Jhayco y el productor Tainy, quien no se ha pronunciado al respecto: “El segundo en cuestión se sostiene en su postura porque algunos se saben macabros, aunque me haya dado un abrazo, él acepta lo que es. El tercero o el cuarto (no sé cuántos tuvieron que ser para construir tan olvidable pieza) hacen silencio. A este tipo de varones les encanta el silencio”.