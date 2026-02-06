Cazzu sobre Yailin: “Mientras pasa el tiempo mejor le va, porque yo a ella la conocí por música”

Cazzu se refirió a los ataques que ha sufrido Yailin ‘La más viral’ durante una reciente entrevista en el programa “Radio Bizarro”, previo a su presentación en el festival Isle of Light 2026, que se celebrará el 7 de marzo en el Parque Punta Torrecilla, Sans Soucí, Santo Domingo.

La rapera argentina afirmó que la cantante dominicana ha logrado triunfar en la música incluso sin la consideración de otras mujeres ni las herramientas educativas y culturales necesarias y negó ésta solo sea conocida por sus escándalos, valorando que haya transcendido a pesar de sus orígenes humildes.

“Aun así, sin compasión, sin que la gente le tenga compasión, ella trascendió, sin la compasión de la gente, y mientras pasa el tiempo mejor le va a ella, porque yo a Yailin la conocí por música, no la conocí por ninguno de sus novios, ni por ninguna de sus cosas, la conocí por su primera canción que escuché y me pareció fantástica”, contó Cazzu.

Señaló que quienes tuvieron una vida privilegiada no pueden criticar a las personas que han sobrevivido sin haber tenido los mismos recursos que ellos.