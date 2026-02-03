Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Farándula

Lista de nominados a Premios Soberano 2026

El evento contará con transmisión a nivel nacional por Color Visión (Canal 9) y en Estados Unidos a través de Univisión y por la plataforma ViX.

Zoe Saldaña, Premios Soberano 2025

Zoe Saldaña, Premios Soberano 2025Jorge Martínez /Listín Diario

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo, RD

La Asociación de Cronicas de Arte (Acroarte) dio a conocer este martes la lista de nominados a Premios Soberano 2026.

La premiación, que volverán a ser producidos por tercer año consecutivo por el exitoso empresario artístico César Suárez Jr., copatrocinados por la Cervecería Nacional Dominicana, se llevarán a cabo el miércoles 18 de marzo, con el inicio de la alfombra roja a las 7:00 de la noche y la ceremonia a partir de las 8:00 p.m. 

El evento contará con transmisión a nivel nacional por Color Visión (Canal 9) y en Estados Unidos a través de Univisión y por la plataforma ViX.

Nominados

MERENGUERO DEL AÑO

Eddy Herrera 

Los Hermanos Rosario 

Héctor Acosta 

Miriam Cruz 

Jandy Ventura

PROGRAMA DIARIO DE ENTRETENIMIENTO

El Show del Mediodía

De extremo a extremo 

Esta noche Mariasela 

Too much en la noche 

El Mangú de la Mañana

ÁLBUM DEL AÑO

Infinito positivo – Los Hermanos Rosario 

Puñito de Yocahú – Vicente García 

Colección de amor – MarteOvenuS 

A la manera mía - Fernando Villalona

PRESENTADOR DE TV 

Jochy Santos 

Brea Frank 

Iván Ruiz 

PRESENTADORA DE TV 

Jatnna Tavárez 

Luz García 

Pamela Sued 

Jenny Blanco

Milagros Germán 

REVELACIÓN DEL AÑO 

Dalvin La Melodía 

Ebenezer Guerra

Martha Candela 

La Fiera Típica 

ARTISTA URBANO DEL AÑO

Don Miguelo 

Yailin 

La Perversa 

La Insuperable 

Shadow Blow 

YOUTUBER DEL AÑO

Santiago Matías 

Yubelkis Peralta 

Dotol Nastra 

Nany Flow 

Luinny Corporán 

DIRECTOR/A TEATRAL

Carlos Espinal - La monstrua Waddys Jáquez - Peter Pan Indiana Brito - La gran depresión 

Guillermo Cordero - Habemus Papa 

Pepe Sierra - La verdad 

OBRA DE TEATRO

La monstrua - Marcos Malespín 

El beso de la mujer araña - Juancito Rodríguez 

La verdad - José Ramón Alama

Habemus Papa - Guillermo Cordero 

Ahora que vuelvo, Ton - Dunia de Windt y Francis Cruz 

ACTOR/ACTRIZ DESTACADO/A EN EL EXTRANJERO

Elvis Nolasco - Godfather of Harlem

Dascha Polanco - The Walking Dead: Dead City 

Judy Reyes - High Potential 

Juani Feliz - 911 Nashville 

PODCAST DEL AÑO 

Luz García el Podcast – Luz García

Abriendo el podcast - Vian Araújo, Ricardo Rodríguez 

Cuéntale al Podcast - Jean Carlos Villanueva 

Los Black Kings - Eric Montero, Miguel Vidal, Daniel Martínez, Héctor Diloné 

Azul Podcast – Liondy Ozoria

COMUNICADOR DESTACADO EN EL EXTRANJERO

Gelena Solano 

Clarissa Molina 

Chiky Bombón 

Amara La Negra 

Génesis Suero 

MERENGUE DEL AÑO

Así bonito - Frank Ceara ft. Juan Luis Guerra Compositores: Frank Ceara y Juan Luis Guerra  

Novato apostador – Eddy Herrera Compositores: Kelvin Mejía y Gustavo Matheus

Tu no tienes alma – Miriam Cruz Compositor: Valerio de León 

Se puede – Héctor Acosta Compositor: Nelson de la Olla 

Corazón de Nutella – Jandy Ventura ft. Christian Alexis Compositor: Christian Alexis  

BACHATA DEL AÑO

Quien te dijo – Anthony Santos Compositor: Domingo Santos 

Quien te dio el derecho – Frank Reyes Compositor: Ángela Milagros Santos 

Tik Tok – Eudis el Invencible Compositor: David Paredes 

El amor tuvo la culpa – Zacarías Ferreira Compositor: Armani Batista 

Hagamos el amor borrachos – Ronald Núñez Compositor: Ronald Núñez 

COMEDIANTE DEL AÑO

Raymond Pozo 

Miguel Céspedes 

Rosmery Herrand 

Rafael Bobadilla 

Liondy Ozoria 

REVISTA SEMANAL DE VARIEDADES

Noche de Luz 

Con Jatnna

Me gusta de noche 

Es temprano todavía 

STAND UP COMEDY

Carlos Sánchez 

Orlando Toribio “El Pió” 

Ariel Santana 

Noel Ventura

PROGRAMA RADIAL DE VARIEDADES

Esto no es radio - Santiago Matías 

Camino al Sol - Reynaldo Infante y Cinthia Ortiz 

El mañanero - Bolívar Valera La UCA - Brea Frank 

Solo para mujeres - Zoila Luna 

PRODUCCIÓN ESCÉNICA

Todo Hollywood - Amaury Sánchez 

Momentos de Independencia - Mónika Despradel 

Molina & Veitía: Música en Movimiento - Teatro Nacional 

Todo Mozart - Amaury Sánchez 

Molina y sus amigos - Banco Popular 

COREÓGRAFO/A

Elizabeth Crooke – Momentos de Independencia 

Alina Abreu - Hello,Dolly! Laura Ramírez - Hacia la Luz 

Pablo Pérez - Música en Movimiento 

Stephanie Bauger - Música en Movimiento

CONCIERTO DEL AÑO

Dios fuerte – Barak Productor: Pablo Pou 

Johnny vive: La residencia - Jandy Ventura Productor: Pura Sangre Music e Ivo Terrero  

Pavel Núñez y su Bipolaridad – Pavel Núñez Productor: Ricky Nadal  

Un canto al bolero dominicano – Samuel Mejía Productor: Samuel Mejía, Nety Santos  

Mi historia musical - Raulín Rodríguez Productor: Pepe Meseta 

ESPECTÁCULO DEL AÑO

Un Camarón en la Arena - Elvis Martínez Productores: BT Concerts, José Ricardo Taveras y Camarón Records - Prod. Artística: Alberto Zayas   

Rubby Pérez infinito – Varios Artistas Productor: Eliezer Pérez - Prod. Artística: Aidita Selman

Ilegales 30 años – Ilegales Productor: Saymon Díaz - Prod. Artística: Dotel Productions 

Manny Cruz 2080 – Manny Cruz Productor: Manny Cruz 

La Historia de una Diva – Miriam Cruz Productores: Wilfredo Díaz y Engelbert Landolfi - Prod. Artística: Giancarlos Beras-Goico 

CONJUNTO TÍPICO

El Prodigio 

El Blachy 

El Rubio Acordeón 

Krisspy 

Tags relacionados