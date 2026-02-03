Lista de nominados a Premios Soberano 2026
El evento contará con transmisión a nivel nacional por Color Visión (Canal 9) y en Estados Unidos a través de Univisión y por la plataforma ViX.
La Asociación de Cronicas de Arte (Acroarte) dio a conocer este martes la lista de nominados a Premios Soberano 2026.
La premiación, que volverán a ser producidos por tercer año consecutivo por el exitoso empresario artístico César Suárez Jr., copatrocinados por la Cervecería Nacional Dominicana, se llevarán a cabo el miércoles 18 de marzo, con el inicio de la alfombra roja a las 7:00 de la noche y la ceremonia a partir de las 8:00 p.m.
El evento contará con transmisión a nivel nacional por Color Visión (Canal 9) y en Estados Unidos a través de Univisión y por la plataforma ViX.
Nominados
MERENGUERO DEL AÑO
Eddy Herrera
Los Hermanos Rosario
Héctor Acosta
Miriam Cruz
Jandy Ventura
PROGRAMA DIARIO DE ENTRETENIMIENTO
El Show del Mediodía
De extremo a extremo
Esta noche Mariasela
Too much en la noche
El Mangú de la Mañana
ÁLBUM DEL AÑO
Infinito positivo – Los Hermanos Rosario
Puñito de Yocahú – Vicente García
Colección de amor – MarteOvenuS
A la manera mía - Fernando Villalona
PRESENTADOR DE TV
Jochy Santos
Brea Frank
Iván Ruiz
PRESENTADORA DE TV
Jatnna Tavárez
Luz García
Pamela Sued
Jenny Blanco
Milagros Germán
REVELACIÓN DEL AÑO
Dalvin La Melodía
Ebenezer Guerra
Martha Candela
La Fiera Típica
ARTISTA URBANO DEL AÑO
Don Miguelo
Yailin
La Perversa
La Insuperable
Shadow Blow
YOUTUBER DEL AÑO
Santiago Matías
Yubelkis Peralta
Dotol Nastra
Nany Flow
Luinny Corporán
DIRECTOR/A TEATRAL
Carlos Espinal - La monstrua Waddys Jáquez - Peter Pan Indiana Brito - La gran depresión
Guillermo Cordero - Habemus Papa
Pepe Sierra - La verdad
OBRA DE TEATRO
La monstrua - Marcos Malespín
El beso de la mujer araña - Juancito Rodríguez
La verdad - José Ramón Alama
Habemus Papa - Guillermo Cordero
Ahora que vuelvo, Ton - Dunia de Windt y Francis Cruz
ACTOR/ACTRIZ DESTACADO/A EN EL EXTRANJERO
Elvis Nolasco - Godfather of Harlem
Dascha Polanco - The Walking Dead: Dead City
Judy Reyes - High Potential
Juani Feliz - 911 Nashville
PODCAST DEL AÑO
Luz García el Podcast – Luz García
Abriendo el podcast - Vian Araújo, Ricardo Rodríguez
Cuéntale al Podcast - Jean Carlos Villanueva
Los Black Kings - Eric Montero, Miguel Vidal, Daniel Martínez, Héctor Diloné
Azul Podcast – Liondy Ozoria
COMUNICADOR DESTACADO EN EL EXTRANJERO
Gelena Solano
Clarissa Molina
Chiky Bombón
Amara La Negra
Génesis Suero
MERENGUE DEL AÑO
Así bonito - Frank Ceara ft. Juan Luis Guerra Compositores: Frank Ceara y Juan Luis Guerra
Novato apostador – Eddy Herrera Compositores: Kelvin Mejía y Gustavo Matheus
Tu no tienes alma – Miriam Cruz Compositor: Valerio de León
Se puede – Héctor Acosta Compositor: Nelson de la Olla
Corazón de Nutella – Jandy Ventura ft. Christian Alexis Compositor: Christian Alexis
BACHATA DEL AÑO
Quien te dijo – Anthony Santos Compositor: Domingo Santos
Quien te dio el derecho – Frank Reyes Compositor: Ángela Milagros Santos
Tik Tok – Eudis el Invencible Compositor: David Paredes
El amor tuvo la culpa – Zacarías Ferreira Compositor: Armani Batista
Hagamos el amor borrachos – Ronald Núñez Compositor: Ronald Núñez
COMEDIANTE DEL AÑO
Raymond Pozo
Miguel Céspedes
Rosmery Herrand
Rafael Bobadilla
Liondy Ozoria
REVISTA SEMANAL DE VARIEDADES
Noche de Luz
Con Jatnna
Me gusta de noche
Es temprano todavía
STAND UP COMEDY
Carlos Sánchez
Orlando Toribio “El Pió”
Ariel Santana
Noel Ventura
PROGRAMA RADIAL DE VARIEDADES
Esto no es radio - Santiago Matías
Camino al Sol - Reynaldo Infante y Cinthia Ortiz
El mañanero - Bolívar Valera La UCA - Brea Frank
Solo para mujeres - Zoila Luna
PRODUCCIÓN ESCÉNICA
Todo Hollywood - Amaury Sánchez
Momentos de Independencia - Mónika Despradel
Molina & Veitía: Música en Movimiento - Teatro Nacional
Todo Mozart - Amaury Sánchez
Molina y sus amigos - Banco Popular
COREÓGRAFO/A
Elizabeth Crooke – Momentos de Independencia
Alina Abreu - Hello,Dolly! Laura Ramírez - Hacia la Luz
Pablo Pérez - Música en Movimiento
Stephanie Bauger - Música en Movimiento
CONCIERTO DEL AÑO
Dios fuerte – Barak Productor: Pablo Pou
Johnny vive: La residencia - Jandy Ventura Productor: Pura Sangre Music e Ivo Terrero
Pavel Núñez y su Bipolaridad – Pavel Núñez Productor: Ricky Nadal
Un canto al bolero dominicano – Samuel Mejía Productor: Samuel Mejía, Nety Santos
Mi historia musical - Raulín Rodríguez Productor: Pepe Meseta
ESPECTÁCULO DEL AÑO
Un Camarón en la Arena - Elvis Martínez Productores: BT Concerts, José Ricardo Taveras y Camarón Records - Prod. Artística: Alberto Zayas
Rubby Pérez infinito – Varios Artistas Productor: Eliezer Pérez - Prod. Artística: Aidita Selman
Ilegales 30 años – Ilegales Productor: Saymon Díaz - Prod. Artística: Dotel Productions
Manny Cruz 2080 – Manny Cruz Productor: Manny Cruz
La Historia de una Diva – Miriam Cruz Productores: Wilfredo Díaz y Engelbert Landolfi - Prod. Artística: Giancarlos Beras-Goico
CONJUNTO TÍPICO
El Prodigio
El Blachy
El Rubio Acordeón
Krisspy