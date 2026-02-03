La Asociación de Cronicas de Arte (Acroarte) dio a conocer este martes la lista de nominados a Premios Soberano 2026.

La premiación, que volverán a ser producidos por tercer año consecutivo por el exitoso empresario artístico César Suárez Jr., copatrocinados por la Cervecería Nacional Dominicana, se llevarán a cabo el miércoles 18 de marzo, con el inicio de la alfombra roja a las 7:00 de la noche y la ceremonia a partir de las 8:00 p.m.

El evento contará con transmisión a nivel nacional por Color Visión (Canal 9) y en Estados Unidos a través de Univisión y por la plataforma ViX.

Nominados

MERENGUERO DEL AÑO

Eddy Herrera

Los Hermanos Rosario

Héctor Acosta

Miriam Cruz

Jandy Ventura

PROGRAMA DIARIO DE ENTRETENIMIENTO

El Show del Mediodía

De extremo a extremo

Esta noche Mariasela

Too much en la noche

El Mangú de la Mañana

ÁLBUM DEL AÑO

Infinito positivo – Los Hermanos Rosario

Puñito de Yocahú – Vicente García

Colección de amor – MarteOvenuS

A la manera mía - Fernando Villalona

PRESENTADOR DE TV

Jochy Santos

Brea Frank

Iván Ruiz

PRESENTADORA DE TV

Jatnna Tavárez

Luz García

Pamela Sued

Jenny Blanco

Milagros Germán

REVELACIÓN DEL AÑO

Dalvin La Melodía

Ebenezer Guerra

Martha Candela

La Fiera Típica

ARTISTA URBANO DEL AÑO

Don Miguelo

Yailin

La Perversa

La Insuperable

Shadow Blow

YOUTUBER DEL AÑO

Santiago Matías

Yubelkis Peralta

Dotol Nastra

Nany Flow

Luinny Corporán

DIRECTOR/A TEATRAL

Carlos Espinal - La monstrua Waddys Jáquez - Peter Pan Indiana Brito - La gran depresión

Guillermo Cordero - Habemus Papa

Pepe Sierra - La verdad

OBRA DE TEATRO

La monstrua - Marcos Malespín

El beso de la mujer araña - Juancito Rodríguez

La verdad - José Ramón Alama

Habemus Papa - Guillermo Cordero

Ahora que vuelvo, Ton - Dunia de Windt y Francis Cruz

ACTOR/ACTRIZ DESTACADO/A EN EL EXTRANJERO

Elvis Nolasco - Godfather of Harlem

Dascha Polanco - The Walking Dead: Dead City

Judy Reyes - High Potential

Juani Feliz - 911 Nashville

PODCAST DEL AÑO

Luz García el Podcast – Luz García

Abriendo el podcast - Vian Araújo, Ricardo Rodríguez

Cuéntale al Podcast - Jean Carlos Villanueva

Los Black Kings - Eric Montero, Miguel Vidal, Daniel Martínez, Héctor Diloné

Azul Podcast – Liondy Ozoria

COMUNICADOR DESTACADO EN EL EXTRANJERO

Gelena Solano

Clarissa Molina

Chiky Bombón

Amara La Negra

Génesis Suero

MERENGUE DEL AÑO

Así bonito - Frank Ceara ft. Juan Luis Guerra Compositores: Frank Ceara y Juan Luis Guerra

Novato apostador – Eddy Herrera Compositores: Kelvin Mejía y Gustavo Matheus

Tu no tienes alma – Miriam Cruz Compositor: Valerio de León

Se puede – Héctor Acosta Compositor: Nelson de la Olla

Corazón de Nutella – Jandy Ventura ft. Christian Alexis Compositor: Christian Alexis

BACHATA DEL AÑO

Quien te dijo – Anthony Santos Compositor: Domingo Santos

Quien te dio el derecho – Frank Reyes Compositor: Ángela Milagros Santos

Tik Tok – Eudis el Invencible Compositor: David Paredes

El amor tuvo la culpa – Zacarías Ferreira Compositor: Armani Batista

Hagamos el amor borrachos – Ronald Núñez Compositor: Ronald Núñez

COMEDIANTE DEL AÑO

Raymond Pozo

Miguel Céspedes

Rosmery Herrand

Rafael Bobadilla

Liondy Ozoria

REVISTA SEMANAL DE VARIEDADES

Noche de Luz

Con Jatnna

Me gusta de noche

Es temprano todavía

STAND UP COMEDY

Carlos Sánchez

Orlando Toribio “El Pió”

Ariel Santana

Noel Ventura

PROGRAMA RADIAL DE VARIEDADES

Esto no es radio - Santiago Matías

Camino al Sol - Reynaldo Infante y Cinthia Ortiz

El mañanero - Bolívar Valera La UCA - Brea Frank

Solo para mujeres - Zoila Luna

PRODUCCIÓN ESCÉNICA

Todo Hollywood - Amaury Sánchez

Momentos de Independencia - Mónika Despradel

Molina & Veitía: Música en Movimiento - Teatro Nacional

Todo Mozart - Amaury Sánchez

Molina y sus amigos - Banco Popular

COREÓGRAFO/A

Elizabeth Crooke – Momentos de Independencia

Alina Abreu - Hello,Dolly! Laura Ramírez - Hacia la Luz

Pablo Pérez - Música en Movimiento

Stephanie Bauger - Música en Movimiento

CONCIERTO DEL AÑO

Dios fuerte – Barak Productor: Pablo Pou

Johnny vive: La residencia - Jandy Ventura Productor: Pura Sangre Music e Ivo Terrero

Pavel Núñez y su Bipolaridad – Pavel Núñez Productor: Ricky Nadal

Un canto al bolero dominicano – Samuel Mejía Productor: Samuel Mejía, Nety Santos

Mi historia musical - Raulín Rodríguez Productor: Pepe Meseta

ESPECTÁCULO DEL AÑO

Un Camarón en la Arena - Elvis Martínez Productores: BT Concerts, José Ricardo Taveras y Camarón Records - Prod. Artística: Alberto Zayas

Rubby Pérez infinito – Varios Artistas Productor: Eliezer Pérez - Prod. Artística: Aidita Selman

Ilegales 30 años – Ilegales Productor: Saymon Díaz - Prod. Artística: Dotel Productions

Manny Cruz 2080 – Manny Cruz Productor: Manny Cruz

La Historia de una Diva – Miriam Cruz Productores: Wilfredo Díaz y Engelbert Landolfi - Prod. Artística: Giancarlos Beras-Goico

CONJUNTO TÍPICO

El Prodigio

El Blachy

El Rubio Acordeón

Krisspy