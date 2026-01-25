Romeo Santos visita fanática con cáncer terminal: desea ser sepultada con los regalos del artista

Una fanática de Romeo Santos, Claudia Leal, quien padece cáncer en etapa terminal y a quien los médicos le dieron seis meses de vida, pudo conocer en persona al multipremiado artista, de quien conoce desde la fecha de su nacimiento hasta la comida que prefiere.

Según la publicación de Telemundo 40 McAllen, el cantante de origen dominicano llegó hasta Edinbur, Texas, para cumplir el sueño de la mujer y cantarle su canción favorita “Cuando se pierde un amor”, la cual ha sido como terapia para ella, así como entregarle varios obsequios que Claudia quiere que le coloquen en su ataúd cuando muera.

“El Rey de la Bachata” le llevó un ramo de rosas rojas, un abrigo con su nombre y la edición en vinilo de su nuevo álbum “Better Late Than Never” (“Mejor tarde que nunca”), que lanzó junto a Prince Royce y por el cual recientemente ganaron discos de oro en España y se colocaron número 1 global en Spotify y Apple Music.

En diciembre, el medio presentó la historia de Claudia por primera vez.