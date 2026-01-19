Zoila Luna tras muerte de su expareja Charlie: “Ve con Dios, no te distraigas”

"Incredulidad, aturdimiento, tristeza, desconcierto. Todos caben en la descripción de tu súbita partida", así describió Zoila Luna la pérdida de Carlos Jiménez (Charlie), quien fue su pareja hasta el año 2019.

A través de sus historias de Instagram, la locutora y psicóloga despidió a Jiménez: "Ve con Dios, no te distraigas, alcanza a tus padres, descanso para tu alma".

Otras figuras como Eddy Herrera, Roberto Cavada, Milagros Germán, Leonel Lirio, Faride Raful, Héctor Aníbal y las hijas de la comunicadora, Ámbar y Crystal Luna, también expresaron su pesar.

"Te amo con el corazón Charlie, espero que nunca me olvides y que cuando nos veamos, me des ese abrazo y esa seguridad que ahora mismo tanto me hace falta", escribió Ámbar Luna junto a una fotografía del día de su boda junto a Charlie, su expadrastro.

Crystal compartió: "Gracias por quererme como una hija. Por siempre hacerme saber que no importaba nada, te tenía ahí. Gracias por haber sido un padre y cuidarnos con tu amor particular, tu complicidad, tus chistes, conversaciones, tragos y risas".

"Caramba mi Dios. Enterarte a la distancia que te nos has ido Charlie querido, qué difícil; devastador. Descansa en paz hermano y abrazáte fuerte con tus padres", el merenguero Eddy Herrera.

"Qué pena tan grande", la comunicadora Milagros Germán.

"Lamento de todo corazón la partida de Carlitos, mi querida @ambarmoon, lo conocí desde la época de suplidor de servicios para la Cervecería y Philip Morris y siempre me distinguió con su afecto , amistad y son de persona. Luego con ustedes, pues el vínculo afectivo nos acercó más", el diseñador Leonel Lirio.

"Lo siento mucho. Un abrazo fuerte. Qué pena… qué pena", el periodista cubano Roberto Cavada.

"Mi más sentido pésame", el artista Héctor Aníbal.

¿Quién era Carlos jiménez?

Jiménez falleció el pasado 17 de enero, dos días antes de su cumpleaños. Era amante de la Fórmula 1 y pertenecía al grupo carnavalesco Broncos de La Vega. Tenía dos hijos biológicos: Giovanna y Carlos Arturo.

En julio de 2020, Luna anunció su separación de Jiménez tras mantener una relación durante nueve años.

La conductora de “Solo para mujeres” precisó en ese momento que llevaba 14 meses separada de Jiménez.

Los restos de Jiménez están siendo velados en la Funeraria Blandino.