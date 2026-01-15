Julio Iglesias: "Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer"

Julio Iglesias respondió a la denuncia por abusos sexuales presentada por dos extrabajadoras de sus casas en Punta Cana y Las Bahamas.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan gran tristeza”, publicó el artista en las historias de su Instagram.

El cantante español nacionalizado dominicano aseguró que “nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”.

Iglesias agradeció a las personas que le han expresado lealtad y le han enviado mensajes de cariño.

Las dos mujeres que denunciaron al cantante por trata de seres humanos y delitos sexuales serán escuchadas por la fiscalía española en una fecha por precisar.

El escándalo estalló cuando la cadena estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es publicaron una investigación con las acusaciones de una extrabajadora del servicio doméstico y una exfisioterapeuta del cantante, el artista latino que más discos ha vendido en el mundo.

Ambas denunciaron haber sufrido algunas agresiones y acoso sexual, que en el caso de una de las mujeres incluían penetraciones no consentidas.

Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta.

Este jueves se dio a conocer que el Julio Iglesias ha contratado al abogado José Antonio Choclán para hacer frente a la denuncia.

Al tratarse de una investigación de la Fiscalía, que aún no ha llegado a judicializarse y que permanece secreta, el abogado no puede por el momento personase en las diligencias. La Fiscalía tiene seis meses para decidir si archiva la causa o presenta una querrella ante la Audiencia Nacional.

El bufete Choclán, con sede central en Madrid, ha intervenido en varios casos de gran notoriedad pública, entre ellos el que se siguió contra Carlos Iglesias, hermano del cantante, por fraude a Hacienda.

Choclán también defendió a Cristiano Ronaldo en el proceso por fraude fiscal y a los también futbolistas Gabi Fernández y Ángel Lafita en el juicio por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza de 2011.