Copropietaria de Miss Universo sentenciada a prisión por fraude

Miss Universo sigue dando de qué hablar, luego de la coronación de la nueva miss, Fatima Bosch, el pasado 20 de noviembre.

Desde temas legales hasta la supuesta cancelación de la sede en Puerto Rico, que se tenía prevista para el año 2026, hoy sale a relucir que la copropietaria de la organización, Anne Jakrajutatip fue condenada a prisión.

Según informaciones dadas por varios medios como Bangkok post y el periódico El Universal, el tribunal de Kwaeng sentenció a Jakrajutatip a dos años de por supuesto fraude.

En la publicación realizada por Bangkok Post, se informa que la audiencia se llevó a cabo el pasado 26 de diciembre; Ese día Anne Jakrajutatip no se presentó. Hasta la fecha se encuentra prófuga.

Al mismo tiempo, JKN Global Group, empresa que lidera Jakrajutatip, fue multada al pago de US$1,200 aproximadamente.

El cirujano plástico Raveewat Maschamadol, acusó a Jakrajutatip y a su empresa JKN Global Group de engañarlo para invertir casi 900 mil dólares en bonos corporativos. En noviembre fue cuando salió a relucir esta acusación.

Según el tribunal, los acusados habrían presentado información falsa y ocultado datos relevantes sobre la situación financiera de la empresa.

En 2023 Jakrajutatip fue acusada por fraude, sin embargo, le fue dada libertad bajo fianza, pero posteriormente dejó de presentarse ante el tribunal, por lo que, las autoridades tailandesas consideraron esta acción como riesgo de fuga.

Esta con situación se suma a varias controversias que involucra a la organización, incluyendo investigaciones contra Raúl Rocha Cantú, por presunto crimen organizado; además de los señalamientos de fraude relacionados con el triunfo de la mexicana y nueva Miss Universo Fátima Bosch.