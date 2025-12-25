Una Nochebuena inusual: Bulin 47 y Karola Cendra comparten cena con personas de escasos recursos

Como de costumbre, las imágenes navideñas de las figuras públicas y sus familias inundaron las redes sociales, pero las acciones de Bulin y Karola Cendra marcaron la diferencia.

El cantante urbano y la influencer colombiana cenaron con personas de escasos recursos durante la Nochebuena.

Cendra explicó que siendo una extranjera en República Dominicana no sabía con quién celebrar la fecha que motiva a la unión familiar, pues su madre y su hermano se encuentran en Colombia, por lo que decidió salir a las calles de Santo Domingo y repartir platos de comida con los más necesitados.

Por su lado, el intérprete de “Bajo mundo” había revelado en su cuenta de Instagram que hace unos días eligió una pareja de esposos con cuatro hijos para organizar una cena y compartirla con ellos este 24 de diciembre.

“La magia de la Navidad vive en el amor que compartimos con los demás”, escribió Bulin junto a una fotografía con la familia.